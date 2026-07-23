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Kaynak: Haber Merkezi

Kathimerini gazetesinin haberinde yer alan 22 Temmuz 2026 tarihli resmi mektupta ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil olabilmesi için gerekli yasal koşulları henüz karşılamadığını Kongre'ye bildirdi.

Beyaz Saray adına Temsilciler Meclisi Üyesi Wesley Bell’e yanıt veren Bakanlık; S-400 sorununun tam olarak çözülmesi, Rus füze savunma sisteminin Türkiye’nin elinden çıkarılması ve gelecekte benzer bir sistemin alınmayacağına dair garanti verilmesi gerektiğini vurguladı.

Mektubun, Beyaz Saray’ın talebi üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Başkanı adına kaleme alındığı aktarıldı.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

ABD Dışişleri Bakanlığı, S-400 konusunu çözmeye yönelik her türlü sürecin "şeffaf, yasal ve ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu" olmasını sağlama kararlılığını yineledi fakat bununla birlikte mektup, Washington ile Ankara arasında anlaşmazlığı çözmeye yönelik görüşmelerin devam ettiğini doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da gerçekleştirdiği ikili görüşmeye atıfta bulunan Bakanlık, ABD’nin "S-400 konusunu çözmek için Ankara ile temaslarını sürdürürken aynı zamanda NATO iş birliğini güçlendireceğini" belirtti.

Mektupta Türkiye-ABD ilişkilerinin genel seyrine özel bir önem verildi. İkili ilişkilerin "ortak güvenlik kaygılarında hizalanma ve dengeli ikili ticaret" temeline dayandığı kaydedildi. ABD’nin, eylemleri kendi çıkarlarını zayıflattığında Türkiye’yi sorumlu tutacağı, ancak karşılıklı çıkar alanlarında Ankara ile çalışmaya devam edeceği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca Ankara’nın ABD’nin bir dizi diplomatik ve bölgesel girişimine destek verdiğini bildirdi. Türkiye’nin; Rusya-Ukrayna, Azerbaycan-Ermenistan ve Gazze süreçlerindeki ABD barış çabalarını desteklediği, ayrıca DEAŞ ile mücadeleye ve bölgesel terörle mücadele girişimlerine katkı sağladığı ifade edildi.

GAZZE AYRINTISI

Türkiye’nin Hamas ile ilişkilerine dair uzun süredir devam eden endişeler yinelenirken, ABD Dışişleri Bakanlığı Ankara’nın Gazze konusundaki son diplomatik çabalarda yapıcı bir rol oynadığını kaydetti.

Türkiye’nin Hamas ile bağları ve Sayın Erdoğan’ın açıklamaları Washington’da eleştiri toplasa da, Bakanlık Ankara’nın Hamas’ın siyasi liderliği üzerindeki etkisini kullandığını belirtti.

Mektupta, Türkiye’nin bu etki sayesinde "ABD Başkanı’nın Gazze barış planının kabul edilmesini ve ateşkesin ilk aşamasına geçilmesini sağladığı" ifade edildi.

Türkiye’nin daha sonra kurulan Barış Kurulu’nun kurucu üyeleri arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.