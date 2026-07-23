Tarım ve Orman Bakanlığı, sürekli güncellediği taklit tağşiş yapılan gıdalar listesine yeni ürünler ekledi. Söz konusu listede, halk sağlığını tehlikeye atan ürünler teker teker listelenirken 28 yeni ürün daha listede yer aldı.
Bakanlık 28 ürünü daha ifşa etti: Herkesin tükettiği ürünlerden bakın neler çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Halk sağlığını tehlikeye atan gıdalar bir bir sıralanırken dana kıyma ve lahmacun harcında tek tırnaklı eti, sucukta ise sakatat tespit edildi.Kaynak: Ekonomi Servisi
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden duyuruyor.
Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında halk sağlığını tehlikeye atan firmalar, markalar ve ürünler tek tek listeleniyor.
Güncellenen listeye; 1’i sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 28 yeni ürün eklenirken ürünler arasında zeytinyağı, kıyma, yoğurt ve bal gibi ürünler yer aldı.
KIYMADA SAKATAT TESPİT EDİLDİ!
Bakanlık tarafından açıklanan listede, bir markanın "dana kıyma-lahmacun harcı" ifadesiyle sattığı üründe sakatat bulundu.
KOYUN SÜTÜNDEN İNEK SÜTÜ ÇIKTI!
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın ‘koyun yoğurdu’ ibaresiyle sattığı üründe inek sütü olduğu ortaya çıktı.
SUCUKTA KANATLI ETİ BELİRLENDİ!
Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki bir diğer firmanın ise "ısıl işlem görmüş dana sucuk' ibaresiyle sattığı ürünlerde de mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.
Ankara’nın Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın lahmacun iç harcında da kanatlı eti tespit edildi.