Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza sonrasında arama-kurtarma çalışmalarını yönlendiren emekli Yarbay Ercüment Güler’in, Enver Altaylı ile bağının araştırılması istendi.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun son anlarını gören herkes şüpheli bir şekilde öldü: FETÖ'cü isim dosyada
Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında yeni gelişmeler yaşanıyor. FETÖ üyeliği ve askeri casusluktan 21 yıl hapis cezası alan Enver Altaylı'nın ismi de dosyaya girdi. Avukatlar, Yazıcıoğlu'nun son anlarını gören herkesin şüpheli bir şekilde öldüğünü söyledi.Kaynak: Diğer
Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Ekici, Yazıcıoğlu’nun sağ olarak kurtulduğunu, bir grup siyah giyimli adamın da Yazıcıoğlu’na doğru yaklaştığını ortaya koyan bir görüntü olduğu yönünde bilgi aldıklarını söylüyor.
Görüntü hakkında bilgi sahibi olanların şüpheli şekilde öldüğüne dikkat çeken Yazıcıoğlu'nun avukatları şunları kaydediyor:
"Kazadan sonra enkazın başında siyah giyimli kişilerin yaka kamerasından çekildiği düşünülen bir görüntü olduğu iddiası geldi.
Görüntülerde Yazıcıoğlu’nun oturur pozisyonda olduğu, bu kişilerin ona yaklaştığı belirtiliyor.
BBP'nin kurucularından eski MKYK üyesi Emrullah Önalan bu görüntüyü izlediğini söyledi.
Önalan’a görüntüyü polis muhabirliği yapan kıdemli gazeteci Ahmet Akpak izletmiş.
Görüntü Akpak’a da bir Özel Kuvvetler mensubundan gelmiş. Akpak’ın şeker komasına girip öldüğünü öğrendik.
Bu kez Akpak’ın oğluyla temasa geçtik. Ancak o da 1 ay sonra bir taraftar kavgasında öldürüldü.