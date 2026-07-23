Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Muhsin Yazıcıoğlu'nun son anlarını gören herkes şüpheli bir şekilde öldü: FETÖ'cü isim dosyada

Muhsin Yazıcıoğlu'nun son anlarını gören herkes şüpheli bir şekilde öldü: FETÖ'cü isim dosyada

Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında yeni gelişmeler yaşanıyor. FETÖ üyeliği ve askeri casusluktan 21 yıl hapis cezası alan Enver Altaylı'nın ismi de dosyaya girdi. Avukatlar, Yazıcıoğlu'nun son anlarını gören herkesin şüpheli bir şekilde öldüğünü söyledi.

Kaynak: Diğer
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Muhsin Yazıcıoğlu'nun son anlarını gören herkes şüpheli bir şekilde öldü: FETÖ'cü isim dosyada - Resim: 1

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza sonrasında arama-kurtarma çalışmalarını yönlendiren emekli Yarbay Ercüment Güler’in, Enver Altaylı ile bağının araştırılması istendi.

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Muhsin Yazıcıoğlu'nun son anlarını gören herkes şüpheli bir şekilde öldü: FETÖ'cü isim dosyada - Resim: 2

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Ekici, Yazıcıoğlu’nun sağ olarak kurtulduğunu, bir grup siyah giyimli adamın da Yazıcıoğlu’na doğru yaklaştığını ortaya koyan bir görüntü olduğu yönünde bilgi aldıklarını söylüyor.

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Muhsin Yazıcıoğlu'nun son anlarını gören herkes şüpheli bir şekilde öldü: FETÖ'cü isim dosyada - Resim: 3

Görüntü hakkında bilgi sahibi olanların şüpheli şekilde öldüğüne dikkat çeken Yazıcıoğlu'nun avukatları şunları kaydediyor:

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Muhsin Yazıcıoğlu'nun son anlarını gören herkes şüpheli bir şekilde öldü: FETÖ'cü isim dosyada - Resim: 4

"Kazadan sonra enkazın başında siyah giyimli kişilerin yaka kamerasından çekildiği düşünülen bir görüntü olduğu iddiası geldi.

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Muhsin Yazıcıoğlu'nun son anlarını gören herkes şüpheli bir şekilde öldü: FETÖ'cü isim dosyada - Resim: 5

Görüntülerde Yazıcıoğlu’nun oturur pozisyonda olduğu, bu kişilerin ona yaklaştığı belirtiliyor.

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Muhsin Yazıcıoğlu'nun son anlarını gören herkes şüpheli bir şekilde öldü: FETÖ'cü isim dosyada - Resim: 6

BBP'nin kurucularından eski MKYK üyesi Emrullah Önalan bu görüntüyü izlediğini söyledi.

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Muhsin Yazıcıoğlu'nun son anlarını gören herkes şüpheli bir şekilde öldü: FETÖ'cü isim dosyada - Resim: 7

Önalan’a görüntüyü polis muhabirliği yapan kıdemli gazeteci Ahmet Akpak izletmiş.

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Muhsin Yazıcıoğlu'nun son anlarını gören herkes şüpheli bir şekilde öldü: FETÖ'cü isim dosyada - Resim: 8

Görüntü Akpak’a da bir Özel Kuvvetler mensubundan gelmiş. Akpak’ın şeker komasına girip öldüğünü öğrendik.

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Muhsin Yazıcıoğlu'nun son anlarını gören herkes şüpheli bir şekilde öldü: FETÖ'cü isim dosyada - Resim: 9

Bu kez Akpak’ın oğluyla temasa geçtik. Ancak o da 1 ay sonra bir taraftar kavgasında öldürüldü.

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