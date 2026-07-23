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Kaynak: AA

AB Komisyonu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Google, arama motoru hizmetlerinde kendi servislerini kayırması ve Google Play platformunda işletmelerin tüketicileri alternatif ile daha ekonomik satın alma kanallarına yönlendirmesini kısıtlaması nedeniyle kuralları çiğnedi.

İhlallerin "ciddiyeti ve süresi" dikkate alınarak belirlenen yaptırımlar kapsamında Komisyon, ilk ihlal için 460 milyon avro, ikinci ihlal için ise 430 milyon avro olmak üzere toplam 890 milyon avro para cezası verdi.

GOOGLE'DAN İHLALLERİ SONLANDIRMASI İSTENDİ

Alınan kararlar doğrultusunda Komisyon, Google'ın tespit edilen usulsüzlüklere derhal son vermesini talep etti. Yapılan düzenleme çağrısına göre şirketin atması gereken adımlar şunlar:

Google Arama sonuçlarında üçüncü taraf hizmetlere kendi servisleriyle tamamen eşit, adil ve tarafsız bir şekilde yaklaşması gerekiyor.

Google Play üzerinden uygulama dağıtan geliştiricilerin, kullanıcılarla hem mağaza içinde hem de mağaza dışında tamamen serbest bir şekilde iletişim kurmasına ve sözleşme yapmasına teknik ile hukuki imkan tanınması bekleniyor.

KARARA UYMAZSA GÜNLÜK CİRO CEZASI KAPIDA

Google'ın AB Komisyonu tarafından açıklanan bu kararlara uyması için önünde 60 günlük bir süre bulunuyor. Şirketin belirtilen süre içinde adımları atmaması durumunda, küresel yıllık cirosunun yüzde beşine kadar varan günlük ek para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği bildirildi.