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Kaynak: Haber Merkezi

FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final mücadelesinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, zorlu rakibi Kanada ile karşı karşıya geldi. İlk seti kaybetmesine rağmen pes etmeyerek harika bir geri dönüşe imza atan Filenin Sultanları, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

SET SONUÇLARI

1. Set: Türkiye 22 - 25 Kanada

2. Set: Türkiye 25 - 21 Kanada

3. Set: Türkiye 25 - 21 Kanada

4. Set: Türkiye 25 - 17 Kanada

GÖZLER YARI FİNALDE

Kanada engelini aşarak turnuvadaki kararlı yürüyüşünü sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yarı finaldeki rakibi dev bir maçın ardından netleşecek. Filenin Sultanları, final yolunda Çin - ABD karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek.