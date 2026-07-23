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Adolf Hitler’in, Avusturya’nın Almanya sınırında doğduğu ev, polis karakoluna dönüştürüldü. Avusturya hükûmeti böylece, evin Neonaziler için bir ziyaret yeri olmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Adolf Hitler’in, Avusturya’nın Almanya sınırında doğduğu ev, polis karakolu oldu.

Braunau am Inn kasabasında yer alan ev, 2017 yılında kamulaştırıldı.

ZİYARET EDİLMESİ İSTENMİYOR

Daha önce engelliler için bir yardım kuruluşuna ev sahipliği yapan binanın yenilenerek polis karakoluna dönüştürüleceği 2019 yılında açıklandı. Hitler ailesinin 1889’da birkaç hafta süreyle ikamet ettiği ev, daha sonra Nazi partisi tarafından satın alınarak lider kültünü beslemek amacıyla bir sanat merkezine dönüştürüldü.

Avusturya İçişleri Bakanlığı tarih bölümü başkanı Stephan Mlczoch, amaçlarının binanın etrafındaki gizemli havayı ortadan kaldırarak Hitler’le ilişkilendirilmesinin önüne geçmek olduğunu söyledi.

2024 yılında polis, evi ziyaret eden dört Alman turisti tutuklamıştı. Hitler’in doğum gününde evin önüne çiçek bırakırken turistlerden birinin Nazi selamı yapması, Avusturya’nın Nazi sembollerini yasaklayan yasaları ihlal etti.

MEKANI KUTSALLAŞTIRMANIN ÖNÜNE GEÇME İSTEĞİ

Hitler’in doğduğu evin karakola dönüştürülmesi, birçok kesim tarafından eleştirildi. Bir yandan evin polis karakolu olmasının tarihin unutulmasına yol açacağı endişeleri dile getirilirken, yerel sakinlerden bazıları evin hayır kurumu olarak kalmasının halk için daha faydalı olacağını savundu.

Bir diğer yandan, Neonazi grupların mekânı kutsallaştırmanın önüne geçmenin en etkili yolunun, evi bir karakola dönüştürmek olduğu öne sürüldü.