Beşiktaş'ın Midtjylland maçı muhtemel 11'i

'AVRUPA'DA KOLAY MAÇ YOK'

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Vincenzo Italiano maçla ilgili şunları söyledi:

"Avrupa'da kolay maç diye bir şey yoktur, her maç zordur. Biz iyi hazırlandık.Nasıl bir takıma karşı olduğumuzu biliyoruz ve Avrupa'da kolay maç asla yoktur. Bunu sadece kendi takımım için değil, bütün takımlar için söylüyorum. Avrupa'da hiçbir maç kağıt üzerinde kazanılmaz. Midtjylland'ı iyi biliyoruz, iyi çalıştık ve yarın da sahada şu ana kadar çalıştığımız şeyleri göstermek istiyoruz."