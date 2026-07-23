Yeniçağ Gazetesi
23 Temmuz 2026 Perşembe
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Beşiktaş'ın Midtjylland maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş'ın Midtjylland maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş yeni sezonu evinde UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçıyla açıyor. Danimarka ekibi Midtjylland ile kozlarını paylaşacak Siyah Beyazlılar taraftarı önünde alacağı galibiyetle tur için avantaj yakalamayı hedefliyor. İşte Beşiktaş-Midtjylland maçının muhtemel 11'i ve tüm detayları...

Furkan Çelik Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Beşiktaş'ın Midtjylland maçı muhtemel 11'i - Resim: 1

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlayacak.

Siyah-beyazlılar, yeni sezonun ilk resmi karşılaşmasında taraftarı önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

1 10
Beşiktaş'ın Midtjylland maçı muhtemel 11'i - Resim: 2

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Midtjylland arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçı, 23 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

2 10
Beşiktaş'ın Midtjylland maçı muhtemel 11'i - Resim: 3

MAÇI İSPANYOL HAKEM BURGOS YÖNETECEK

Mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Yardımcılıklarını ise Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak.

3 10
Beşiktaş'ın Midtjylland maçı muhtemel 11'i - Resim: 4

ITALIANO İLK KEZ RESMİ MAÇA ÇIKACAK

Haziran ayında Beşiktaş'ın başına geçen Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı takımın başındaki ilk resmi sınavını Midtjylland karşısında verecek.

İtalyan teknik adam aynı zamanda Tüpraş Stadı'nda taraftarlarla ilk kez resmi bir maçta buluşacak.

4 10
Beşiktaş'ın Midtjylland maçı muhtemel 11'i - Resim: 5

'AVRUPA'DA KOLAY MAÇ YOK'

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Vincenzo Italiano maçla ilgili şunları söyledi:

"Avrupa'da kolay maç diye bir şey yoktur, her maç zordur. Biz iyi hazırlandık.Nasıl bir takıma karşı olduğumuzu biliyoruz ve Avrupa'da kolay maç asla yoktur. Bunu sadece kendi takımım için değil, bütün takımlar için söylüyorum. Avrupa'da hiçbir maç kağıt üzerinde kazanılmaz. Midtjylland'ı iyi biliyoruz, iyi çalıştık ve yarın da sahada şu ana kadar çalıştığımız şeyleri göstermek istiyoruz."

5 10
Beşiktaş'ın Midtjylland maçı muhtemel 11'i - Resim: 6

'BEŞİKTAŞ'I ZORLAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Midtjylland Teknik Direktörü Mike Tullberg ise maç öncesi yaptığı açıklamalarda, "Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. Çok büyük bir tarihi olan kulüp. Beşiktaş’a oldukça saygı duyuyoruz ama kendimize de inanıyoruz. İyi bir kamp dönemi geçirdik ve iki maçta da Beşiktaş’ı zorlamak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

6 10
Beşiktaş'ın Midtjylland maçı muhtemel 11'i - Resim: 7

3 EKSİK BULUNUYOR

Beşiktaş'ta kritik mücadele öncesinde üç önemli eksik bulunuyor.

Yeni transfer Leandro Trossard, UEFA kadrosuna bildirilmediği için forma giyemeyecek.

Geçen sezondan cezası bulunan Felix Uduokhai ile ayak bileğindeki bağ sakatlığı devam eden Wilfred Ndidi de karşılaşmada görev yapamayacak.

7 10
Beşiktaş'ın Midtjylland maçı muhtemel 11'i - Resim: 8

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ SAHNE ALABİLİR

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi halinde Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Salih Özcan ve İlhan Fakılı, Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçlarına çıkacak.

8 10
Beşiktaş'ın Midtjylland maçı muhtemel 11'i - Resim: 9

RAKİP TROMSÖ YA DA HRADEC KRALOVE

Beşiktaş, Midtjylland engelini geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Tromsö (Norveç) - Hradec Kralove (Çekya) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

9 10
Beşiktaş'ın Midtjylland maçı muhtemel 11'i - Resim: 10

MUHTEMEL 11

Beşiktaş'ın Midtjylland karşısında muhtemel 11'i şöyle:

Alexander Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro