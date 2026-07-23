Beşiktaş'ın Midtjylland maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlayacak.
Siyah-beyazlılar, yeni sezonun ilk resmi karşılaşmasında taraftarı önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlayacak.
Siyah-beyazlılar, yeni sezonun ilk resmi karşılaşmasında taraftarı önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Midtjylland arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçı, 23 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
MAÇI İSPANYOL HAKEM BURGOS YÖNETECEK
Mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Yardımcılıklarını ise Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak.
ITALIANO İLK KEZ RESMİ MAÇA ÇIKACAK
Haziran ayında Beşiktaş'ın başına geçen Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı takımın başındaki ilk resmi sınavını Midtjylland karşısında verecek.
İtalyan teknik adam aynı zamanda Tüpraş Stadı'nda taraftarlarla ilk kez resmi bir maçta buluşacak.
'AVRUPA'DA KOLAY MAÇ YOK'
Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Vincenzo Italiano maçla ilgili şunları söyledi:
"Avrupa'da kolay maç diye bir şey yoktur, her maç zordur. Biz iyi hazırlandık.Nasıl bir takıma karşı olduğumuzu biliyoruz ve Avrupa'da kolay maç asla yoktur. Bunu sadece kendi takımım için değil, bütün takımlar için söylüyorum. Avrupa'da hiçbir maç kağıt üzerinde kazanılmaz. Midtjylland'ı iyi biliyoruz, iyi çalıştık ve yarın da sahada şu ana kadar çalıştığımız şeyleri göstermek istiyoruz."
'BEŞİKTAŞ'I ZORLAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'
Midtjylland Teknik Direktörü Mike Tullberg ise maç öncesi yaptığı açıklamalarda, "Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. Çok büyük bir tarihi olan kulüp. Beşiktaş’a oldukça saygı duyuyoruz ama kendimize de inanıyoruz. İyi bir kamp dönemi geçirdik ve iki maçta da Beşiktaş’ı zorlamak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
3 EKSİK BULUNUYOR
Beşiktaş'ta kritik mücadele öncesinde üç önemli eksik bulunuyor.
Yeni transfer Leandro Trossard, UEFA kadrosuna bildirilmediği için forma giyemeyecek.
Geçen sezondan cezası bulunan Felix Uduokhai ile ayak bileğindeki bağ sakatlığı devam eden Wilfred Ndidi de karşılaşmada görev yapamayacak.
YENİ TRANSFERLER İLK KEZ SAHNE ALABİLİR
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi halinde Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Salih Özcan ve İlhan Fakılı, Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçlarına çıkacak.
RAKİP TROMSÖ YA DA HRADEC KRALOVE
Beşiktaş, Midtjylland engelini geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Tromsö (Norveç) - Hradec Kralove (Çekya) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11
Beşiktaş'ın Midtjylland karşısında muhtemel 11'i şöyle:
Alexander Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh.