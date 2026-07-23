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Kaynak: Haber Merkezi

Yeni Parti’nin kurulacağının kesinleşmesinin ardından TBMM’de kritik bir toplantı düzenlendi. CHP’li milletvekilleri, Özgür Özel liderliğinde, kapalı Grup Toplantısı’nda bir araya geldi.

TOPLU İSTİFA İDDİASI GÜNDEMDEYDİ!

Yeni Parti’nin ilanının ardından bugün yapılan toplantıda toplu istifa kararı alınacağı iddiaları gündemdeydi. Toplantı, saat 11.30 itibarıyla sona ererken CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“ÖNEMLİ KARARLARIN ALINMASI GEREKİYORDU”

Murta Emir, yaptığı açıklamada “Son kapalı grup toplantımızı yaptık. Önemli kararların alınması gerekiyordu, o kararlarımızı oy birliğiyle aldık.” ifadelerini kullanarak “Paylaşılması gereken bir şey olursa basın toplantısı veya sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in bizzat bildireceği gelişmeler olursa bildireceğiz" dedi.

“ŞU ANDA İSTİFA ETMEDİK”

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ise, kritik toplantının ardından Halk TV’ye yaptığı açıklamada, "Gündemdeki konuları görüştük. Meclis'e geçeceğiz. Şu anda istifa etmedik" ifadelerine yer verdi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer ise, "İstifa edildi mi?" sorusuna, "Daha öyle bir karar yok" dedi.