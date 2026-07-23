NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Kevin Durant ile arasında sorun olduğu yönündeki iddialara açıklık getirdi.
Alperen Şengün'den Kevin Durant itirafı: 'Bir kere bile...'
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, takım arkadaşı Kevin Durant ile aralarının bozuk olduğu yönündeki iddialara cevap verdi.Furkan Çelik
Socrates YouTube kanalına konuk olan Alperen Şengün, yıldız basketbolcuyla hiçbir zaman tartışma yaşamadığını söyledi.
'KD İLE BİR KEZ BİLE TARTIŞMADIM'
Hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Alperen Şengün, "Bir anda böyle bir algı oluştu. Ben KD ile bir kere bile tartışmadım. Sürekli konuşuyoruz ama birbirimize bir kere bile sesimizi yükseltmedik." ifadelerini kullandı.
'YENİLDİĞİMİZ MAÇLARDAN SONRA SÜREKLİ KONUŞTUK'
Kevin Durant ile özellikle mağlubiyetlerin ardından sık sık değerlendirme yaptıklarını söyleyen milli oyuncu, "Özellikle yenildiğimiz maçlardan sonra çok sık konuştuk. Neyi yanlış yapıyoruz, neyi daha iyi yapabiliriz... Bunları sürekli ona sorarım, o da cevaplar. Biz yenilmeyi hiç sevmeyen insanlarız. KD de, ben de öyleyiz." dedi.
'BİRİNİ SUÇLAMAK ZORUNDAYMIŞIZ GİBİ DAVRANILDI'
Mağlubiyetlerin ardından oluşan algıyı da eleştiren Alperen Şengün, "KD'nin de çok büyük bir hayran kitlesi var. Benim taraftarlarım da beni kötü görmez, onun taraftarları da onu. Bu sezon kaybettiğimiz maçlardan sonra sanki birini suçlamak zorundaymışız gibi bir algı oluşturuldu. 'Alperen yüzünden, KD yüzünden, Amen yüzünden kaybettik' denildi. Gerçek şu ki maç kaybedilir. Sonuçta her maçı kazanamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.
'DOYUMSUZ OLACAĞIM'
Öte yandan kariyer hedefleri hakkında konuşan Alperen şunları söyled:
"“Bana ‘yeni kontratından sonra bir rahatlama gelecek’ diyorlardı. Ama ben bu kontratı imzaladıktan sonra hemen diğer kontratıma odaklanmaya başladım. Asla doymak istemiyorum, ailem de beni buna teşvik ediyor. Doyumsuz olacağım yani. Bu, benim ‘parayla bir işim olduğu’ anlamına gelmiyor. Zaten bir yerden sonra parayla çok işiniz olmuyor.
Bir tık üste hedef koymak, bana kendimi daha iyi hissettiriyor. Hiçbir zaman başarısız biri olarak görülmek istemem. Kariyerim boyunca hep başarılı sezonlarım geçti. Bu yüzden onu kaybetmek istemiyorum. Gerçekten kazanmak kadar güzel bir şey yok.”