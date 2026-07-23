Alperen Şengün'den Kevin Durant itirafı: 'Bir kere bile...'

'BİRİNİ SUÇLAMAK ZORUNDAYMIŞIZ GİBİ DAVRANILDI'

Mağlubiyetlerin ardından oluşan algıyı da eleştiren Alperen Şengün, "KD'nin de çok büyük bir hayran kitlesi var. Benim taraftarlarım da beni kötü görmez, onun taraftarları da onu. Bu sezon kaybettiğimiz maçlardan sonra sanki birini suçlamak zorundaymışız gibi bir algı oluşturuldu. 'Alperen yüzünden, KD yüzünden, Amen yüzünden kaybettik' denildi. Gerçek şu ki maç kaybedilir. Sonuçta her maçı kazanamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.