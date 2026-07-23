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Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı 29 Mayıs Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti'nde yapılan değişiklik, tartışmaları beraberinde getirdi. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un eşi Hatice Arpaguş’un da üniversitenin mütevelli heyetine girdiği öğrenildi.

Başkanlık personeli, “Atama çıkar çatışması doğurabilir” gerekçesiyle görevlendirmeye tepki gösterdi.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, mütevelli heyetinin, 29 Mayıs Üniversitesi’nin idari ve mali kararlarında önemli yetkilere sahip olduğunun altını çizen başkanlık kaynakları, “Başkan, kendi eşini nasıl denetleyecek?” sorusuyla denetim zafiyeti yaşanabileceği uyarısında bulundu.

ÜÇ KOLTUK

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet İshak Demir ile Hatice Boynukalın Şenkardeşler de 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nde yer aldı. Şenkardeşler ve Demir'in Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti’nde de yer aldığının altını çizen başkanlık kaynakları, “Bir koltukta üç karpuz taşıyacak kadar başarılılar demek ki. Bu isimler 140 binden fazla personeli olan Diyanet’i mi yönetecekler, yıllık milyarlarca para hareketinin olduğu devasa vakfa mı bakacaklar yoksa üniversiteyle mi ilgilenecekler?” diye sordu.

BAŞKA KİMSE YOK MU?

Başkanlık kaynakları, Ali Erbaş döneminde kurumun, “Ali Baba'nın Çiftliği” olarak anıldığını belirterek, tepkilerini şu ifadelerle sürdürdü:“Teşkilat, Safi Arpaguş'a yüreğini açtı ancak başkan teşkilata sırtını döndü. Diyanet'in imkânları, bir azınlık arasında paylaşılıyor. Başkan hiçbir skandala el atmadı. Üstelik yeni skandallar patlak vermeye başladı, şimdi de eşi vakfın üniversitenin mütevelli heyeti üyesi oldu. Bu kurum kimsenin babasının çiftliği değil. Başka kimse kalmadı mı eşinizin mütevelli heyeti üyesi olmasını sağlıyorsunuz?”