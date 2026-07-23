Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarını baz alarak oluşturduğu İstihdam İzleme Bülteni'nin 164. sayısını kamuoyuyla paylaştı. Yayımlanan verilere göre, Nisan 2026 döneminde Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenenler dâhil toplam sigortalı çalışan sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 (477 bin 9 kişi) ve bir önceki aya göre yüzde 1,1 (292 bin 182 kişi) yükselerek 25 milyon 817 bin 953 kişiye ulaştı.
Bu nasıl istihdam artışı: İhracatın lokomotifinde büyük kan kaybı
TEPAV, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileriyle hazırladığı Nisan 2026 İstihdam İzleme Bülteni’ni yayımladı. Rapora göre sigortalı çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 1,9 artışla 25,8 milyonu aşarken; giyim ve tekstil imalatı sektörlerinde son iki yıldaki toplam istihdam kaybı 153 bin kişiye ulaştı.Kaynak: Haber Merkezi
Toplam sigortalı kitlesinin yaklaşık yüzde 74'lük kısmını oluşturan 4/a statüsündeki sigortalı ücretli çalışan sayısı, yıllık bazda yüzde 2,6 (483 bin 874 kişi), aylık bazda ise yüzde 2,1 (398 bin 658 kişi) yükseliş kaydetti.
Bağımsız çalışanları kapsayan 4/b grubundaki sigortalı adedi yıllık bazda yüzde 2,4 oranında azaldı. Alt kırılımlara bakıldığında, kayda geçen çiftçi sayısı yıllık periyotta yüzde 33,2 oranında genişlerken, esnaf sayısında yüzde 8,6'lık bir gerileme yaşandı.
Aylık bazdaki veriler incelendiğinde ise hem esnaf hem de çiftçi sayısında düşüş görüldü. Bir önceki aya göre esnaf sayısı yüzde 3,4, çiftçi sayısı ise yüzde 6,4 oranında azaldı. Memur ve kamu çalışanlarını temsil eden 4/c statüsündeki sigortalı sayısı ise yıllık ölçekte yüzde 1,8, aylık ölçekte ise yüzde 0,4 oranında artış gösterdi.
Nisan ayında incelenen 88 alt sektörün 28’inde sigortalı ücretli çalışan sayısının azaldığı tespit edildi. En belirgin istihdam daralması, 55 bin 652 kişilik kayıpla giyim eşyası imalatı sektöründe gerçekleşti. Bu alandaki çalışan sayısı bir yılda yüzde 8,9 oranında küçüldü.
Giyim imalatındaki gerilemeyi, 28 bin 23 kişilik istihdam kaybıyla tekstil ürünleri imalatı ve 17 bin 256 kişilik düşüşle konaklama sektörü izledi. Rapordaki detaylara göre, giyim eşyaları ile tekstil imalatı kollarında son iki yılda yaşanan toplam istihdam kaybı 153 bin seviyesine ulaştı.
Alt sektörler tablosunda en yüksek çalışan artışı, 94 bin 671 kişilik yükselişle ikamet amaçlı olan ve olmayan binaların inşaatı faaliyetlerinde kaydedildi. Bu sektörü, 64 bin 285 kişilik artış grafiğiyle bina hizmetleri ve çevre düzenlemesi faaliyetleri takip etti.
İl bazlı değerlendirmelerde, sigortalı çalışan sayısını bir yılda en çok artıran şehir 107 bin 286 kişi ile Ankara oldu. Başkenti 66 bin 438 kişilik artışla İstanbul, 27 bin 210 kişiyle Konya ve 15 bin 347 kişiyle Kayseri izledi.
Yaklaşık 19 milyona ulaşan sigortalı ücretli nüfusun yarısı, ekonomik hareketlilik ve nüfus yoğunluğuna bağlı olarak 5 büyük kentte toplandı. Toplam istihdamdaki paylarına göre sıralama şu şekilde gerçekleşti:
İstanbul: yüzde 26,5
Ankara: yüzde 8,2
İzmir: yüzde 6,0
Bursa: yüzde 4,5
Antalya: yüzde 4,4
Nisan 2026 verilerine göre sigortalı ücretli kadın çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 3, aylık bazda ise yüzde 1,2 artış gösterdi. Bu gelişmeyle birlikte sigortalı kadın çalışan sayısı 6 milyon 127 bin 838 kişiye ulaştı. Kadınların, toplam sigortalı ücretli istihdam içindeki payı ise yüzde 31,9 olarak belirlendi.