Bu nasıl istihdam artışı: İhracatın lokomotifinde büyük kan kaybı

Aylık bazdaki veriler incelendiğinde ise hem esnaf hem de çiftçi sayısında düşüş görüldü. Bir önceki aya göre esnaf sayısı yüzde 3,4, çiftçi sayısı ise yüzde 6,4 oranında azaldı. Memur ve kamu çalışanlarını temsil eden 4/c statüsündeki sigortalı sayısı ise yıllık ölçekte yüzde 1,8, aylık ölçekte ise yüzde 0,4 oranında artış gösterdi.