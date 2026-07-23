Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Danıştay'dan ÖTV kararı: ATV satışlarında yeni dönem; Tek belge yeterli olmayacak

Danıştay'dan ÖTV kararı: ATV satışlarında yeni dönem; Tek belge yeterli olmayacak

ATV araçların ÖTV'siz satışıyla ilgili uzun süredir devam eden hukuki tartışmada Danıştay'dan emsal niteliğinde karar çıktı. Vergi mahkemelerinin yalnızca tip onay belgesine göre değil, gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırarak karar vermesi gerektiği vurgulandı.

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Danıştay'dan ÖTV kararı: ATV satışlarında yeni dönem; Tek belge yeterli olmayacak - Resim: 1

ATV (All Terrain Vehicle) araçların ÖTV uygulamasına ilişkin uzun süredir devam eden hukuki tartışmada Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu önemli bir karara imza attı.18 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/2 E. sayılı kararda, farklı mahkemelerin verdiği çelişkili kararlar değerlendirilerek emsal niteliğinde hüküm oluşturuldu.

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Danıştay'dan ÖTV kararı: ATV satışlarında yeni dönem; Tek belge yeterli olmayacak - Resim: 2

ATV SATIŞLARI VERGİ İNCELEMESİNE ALINMIŞTI

Dünya'dan Mahmut Bülent Yıldırım'ın haberine göre, süreç, tip onay belgelerinde "T3-Traktör" ibaresi bulunan ATV araçların bayiler tarafından ÖTV'siz satılmasıyla başladı. Vergi müfettişleri ise bu araçların Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) açısından ATV kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek inceleme başlattı.

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Danıştay'dan ÖTV kararı: ATV satışlarında yeni dönem; Tek belge yeterli olmayacak - Resim: 3

Traktörlerde ÖTV oranı yüzde 0 olarak uygulanırken, ATV araçlarda bu oran yüzde 25 seviyesinde bulunuyor. İncelemeler sonucunda 2020 yılına ilişkin ÖTV tarhiyatı yapılırken, verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası da kesildi.

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Danıştay'dan ÖTV kararı: ATV satışlarında yeni dönem; Tek belge yeterli olmayacak - Resim: 4

DANIŞTAY'DAN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Otomotiv bayilerinin açtığı davalarda farklı mahkemelerden çelişkili kararlar çıkması üzerine konu Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'na taşındı.

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Danıştay'dan ÖTV kararı: ATV satışlarında yeni dönem; Tek belge yeterli olmayacak - Resim: 5

Kurul, vergi mahkemelerinin yalnızca tip onay belgesine veya vergi idaresinin tespitlerine dayanarak karar vermemesi gerektiğine hükmetti.

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Danıştay'dan ÖTV kararı: ATV satışlarında yeni dönem; Tek belge yeterli olmayacak - Resim: 6

Kararda, ÖTV Kanunu, Gümrük Kanunu ve Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları birlikte değerlendirilerek gerekirse bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiği belirtildi.

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Danıştay'dan ÖTV kararı: ATV satışlarında yeni dönem; Tek belge yeterli olmayacak - Resim: 7

TEK BAŞINA TİP ONAY BELGESİ YETERLİ OLMAYACAK

Danıştay'ın kararına göre araçların tip onay belgesinde "T3-Traktör" yazması tek başına vergisel değerlendirme için yeterli olmayacak. Aracın hangi GTİP kapsamında yer aldığı teknik inceleme ve gerektiğinde bilirkişi raporuyla belirlenecek.

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Danıştay'dan ÖTV kararı: ATV satışlarında yeni dönem; Tek belge yeterli olmayacak - Resim: 8

Kararın ayrıca vergi hukukundaki "kıyas yasağı" ilkesi açısından da emsal niteliği taşıdığı belirtiliyor.

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