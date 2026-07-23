Danıştay'dan ÖTV kararı: ATV satışlarında yeni dönem; Tek belge yeterli olmayacak

ATV SATIŞLARI VERGİ İNCELEMESİNE ALINMIŞTI

Dünya'dan Mahmut Bülent Yıldırım'ın haberine göre, süreç, tip onay belgelerinde "T3-Traktör" ibaresi bulunan ATV araçların bayiler tarafından ÖTV'siz satılmasıyla başladı. Vergi müfettişleri ise bu araçların Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) açısından ATV kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek inceleme başlattı.