Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, geçen yılın ocak-haziran döneminde 7 milyon 393 bin 680 dolar olan hamsi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 21 artarak 8 milyon 967 bin 744 dolara yükseldi.

Miktar bazında da dikkat çekici bir artış yaşandı. Geçen yılın ilk yarısında 1718 ton olan hamsi ihracatı, bu yıl yüzde 73 artışla 2 bin 966 tona çıktı.

AVRUPA ÜLKELERİ BAŞI ÇEKTİ

Türk hamsisine en yoğun talep Avrupa’dan geldi. Yılın ilk yarısında en fazla ihracat yapılan ülkeler Belçika, Fransa ve Ukrayna oldu.

Belçika’ya 2 milyon 242 bin 520 dolar, Fransa’ya 2 milyon 50 bin 383 dolar, Ukrayna’ya ise 1 milyon 555 bin 768 dolar değerinde hamsi ihraç edildi. Bu üç ülkeye yapılan toplam ihracat 5 milyon 848 bin doları aştı.

“TALEP ARTIŞI RAKAMLARA YANSIDI”

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı Hasan Kuzuoğlu, Türk hamsisinin uluslararası pazarlarda ilgi görmeye devam ettiğini belirtti.

Kuzuoğlu, “Yılın ilk 6 ayında yaklaşık 3 bin tona yaklaşan ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 73, değerde ise yüzde 21 artış yakaladık.” ifadelerini kullandı.

Avrupa pazarından gelen güçlü talebin ihracata olumlu yansıdığını vurgulayan Kuzuoğlu, Avustralya, Portekiz ve Katar gibi yeni pazarların da önem kazandığını ifade etti.

HEDEF YENİ PAZARLAR

Sektör temsilcileri, Türk hamsisinin daha fazla ülkeye ulaştırılmasını hedefliyor. Av sezonunun beklentiler doğrultusunda geçmesi halinde yıl sonu ihracat rakamlarının daha da artması öngörülüyor.

Öte yandan sektörün hedefi sadece ihracat miktarını artırmak değil, aynı zamanda katma değerli ürün ihracatını da büyütmek olarak öne çıkıyor.