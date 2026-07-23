Üç aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle Eskişehir'den Ankara'ya yürüyüş başlatan Yunus Emre Termik Santrali işçileri, eylemlerinin ikinci gününde mola verdikleri akaryakıt istasyonundan ayrıldıktan kısa süre sonra polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, Genel Sekreter Emin Atsız ve çok sayıda işçi gözaltına alındı.

Giresun Şebinkarahisar'da da Yıldızlar Holding'e bağlı Nesko Maden'de çalışan işçiler aylardır ücretlerinin ödenmemesi sebebiyle eylem yapmıştı.

Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan Eti Gümüş İşletmesi'nde çalışan yüzlerce işçi, 1 ila 1,5 yıl maaşlarını alamadıkları için protesto eylemleri başlatmıştı.

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İYİ Parti Balıkesir milletvekili Turhan Çömez'in açıklamasına göre aylarca işçilerin maaşlarını, ikramiyelerini ve tazminatlarını ödemeyen Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk madencilik hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın "bir daha ruhsat vermeyeceğiz" açıklaması yaptığı gün Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün aynı şirkete yeniden ruhsat verdi...

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Maden deyince, Toroslarda, Doğu Karadeniz yaylalarında, Kaz dağlarında, Trakya'da halk ile devlet güçleri arasındaki mücadeleye de bakmak gerekir.

Türkiye’de “fındığın başkenti” olarak bilinen ve ayrıca çay üretimiyle de değer yaratan Giresun’un yüzde 85’i, 4. grup madenlere ruhsatlı. TEMA Vakfı'na göre 2025’te Meclis’ten geçen Torba Yasa, maden ruhsat süreçlerini hızlandırdı. Türkiye’nin fındık başkenti olarak anılan Giresun, büyük bir çevre ve ekonomi felaketinin eşiğinde. Sekiz ayrı saha altın, gümüş ve polimetalik cevher faaliyetleri için şirketlere ihale edildi.

İhaleye çıkarılan bölgeler arasında verimli tarım alanlarının bulunduğu Batlama Vadisi ve Türkiye’nin en kaliteli doğal mineralli sularından birine sahip olan İnişdibi köyü de yer alıyor.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Dereiçi-Çukur merkezli, Tepebaşı ve Şenocak sınırlarına kadar yayılan yaklaşık 19 hektarlık alanda Agara Madencilik tarafından maden projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Halk, bu projeye karşı da eylem yapıyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde köylüler ve STK'lar, Cengiz Holding'in iştiraki Truva Bakır Maden'in başlattığı maden projesine karşı mücadeleye devam ediyor.

TEMA Vakfı'nın Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü verileriyle hazırladığı raporuna göre Kaz Dağları yöresinin yüzde 79'u madene ruhsatlı.

Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi “silahlı örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanan TEMA Vakfı gönüllüleri 75 yaşındaki Ayten Yakut ve 66 yaşındaki Neviye Üstüner, gazeteci Yıldız Tar ve akademisyenler serbest bırakıldı.

Akbelen direnişinde zeytinlikleri savunduğu için Mart 2026'da tutuklanıp 42 gün sonra tahliye edilen 26 yaşındaki çevre savunucusu İkizköylü Esra Işık, “görevi yaptırmamak için direnmek” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin ve Gümüşhane’de çok sayıda maden sahasının ihaleye çıkarılmasının “ekonomik kalkınma” amacı taşımadığını savunarak, “Bunlar sizin cebinize ekmek parası koyacak ihaleler değil. Bu ihaleler planlı bir yağmadır. Karadeniz adım adım parçalanıyor” dedi.

Torun, “Bu mesele hepimizin meselesidir. Bugün susarsak yarın konuşacak bir doğa kalmayacak. Bugün sahip çıkmazsak yarın ekip biçeceğimiz bir toprak kalmayacak. Ve biz bu yağmaya sessiz kalmayacağız” dedi.

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Bütün bu eylemlerde polis veya jandarma, iktidarın emriyle işverene değil işçiye, ruhsat verdiği maden şirketlerine değil direnişe geçen halka müdahale etti!

AKP iktidarında çok belirgin bir şekilde ortaya çıkan bir durum var. Emekli maaşları ve asgari ücret, iktidar tarafından enflasyona sebep olduğu gerekçesiyle açlık sınırının çok altında tutuluyor. AKP iktidarı, devletin polisini, jandarmasını hatta yargısını, emekliye, hakkını arayan işçiye ve doğayı savunanlara karşı kullanıyor.

Polis, jandarma veya yargı maden şirketlerinin çıkarlarını korumakla görevli değildir ama AKP iktidarına göre her zaman işçiler veya halk haksızdır! Yoksa ne diye hakkını arayan işçilere ve doğayı korumak isteyenlere müdahale için emir veriyorlar.