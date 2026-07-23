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Fenerbahçe Kulübü, Türk futbol kamuoyunun gündemine oturan önemli bir kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, Fenerbahçe Futbol A.Ş. bünyesinde görev yapan 7 yönetim kurulu üyesinin kendi istekleriyle görevlerinden ayrıldıkları kaydedildi.

İSTİFA EDEN İSİMLER AÇIKLANDI

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, görevlerinden istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri şu şekilde sıralandı:

-Ali Gürbüz

-Erdem Sezer

-İlker Alkun

-Mahmut Nedim Uslu

-Olcay Doğan

-Ufuk Şansal

-Yavuz Selim Demir

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL'DA YENİ SEÇİM YAPILACAK

Fenerbahçe Kulübü tarafından KAP'a sunulan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmakta olan Sayın Ali Gürbüz, Sayın Erdem Sezer, Sayın İlker Alkun, Sayın Mahmut Nedim Uslu, Sayın Olcay Doğan, Sayın Ufuk Şansal, ve Sayın Yavuz Selim Demir'in 23.07.2026 tarihi itibarıyla kendi istekleri ile istifalarının kabulüne ve boşalan üyeliklere 23.07.2026 tarihinde (bugün) yapılacak olağanüstü genel kurulda seçim yapılmasına karar verilmiştir."

Ayrılıkların ardından boşalan yönetim kurulu üyelikleri için bugün gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yeni üyelerin seçimi yapılacak.