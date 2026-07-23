ABD’li dev şirket Wells Fargo altında rakam verdi: Altının 2027’ye gireceği seviye belli oldu

"Zirve seviyelerden bu yana risk-kazanç dengesi oldukça farklı bir noktaya geldi. Vadeli işlem piyasası iki veya üç faiz artırımını fiyatlıyorsa, altın da bu senaryoyu zaten satın almış demektir. Mevcut enflasyon ortamı, bunun ötesinde radikal bir parasal sıkılaşmayı gerektirecek seviyede değil."