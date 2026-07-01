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YENİÇAĞ – 1 Temmuz 2026 Çarşamba gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

AK PARTİLİ ÇELİK'TEN ÖZGÜR ÖZEL'E: 'VESAYETÇİ ZİHNİYETİN PERSONELİ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in yabancı bir gazetede kaleme aldığı yazıya ilişkin açıklamasında, seçim sistemi, NATO ve Cumhurbaşkanı'na yönelik değerlendirmeleri eleştirdi.

CEMİL TUGAY'DAN AK PARTİ'YE GİDECEĞİ İDDİALARINA YANIT: ŞU ANDA BAĞIMSIZIM

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin, "Daha önce de söylediğim gibi, şu anda bağımsız devam ediyorum" dedi.

AK PARTİLİ BÜLENT TURAN BAYRAK MİTİNGİNİ HEDEF ALDI: ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK MİTİNGİNDEN RAHATSIZ OLMADI

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun Ankara'da düzenlediği Bayrak mitinginden rahatsız oldu. Terörist başı Öcalan'ın özgürlüğü için DEM Parti'nin başlattığı mitinglere değinmeyen Turan, 'Ben daha çok bayrak seviyorum' demenin hiçbir anlamı yok" dedi.

CHP KURULTAY CEZA DAVASI ERTELENDİ

CHP'ye mutlak butlan kararının verildiği 38. Kurultay'da usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin açılan ceza davasının 6. celsesi görüldü. Bugünkü duruşmada aynı zamanda İBB itirafçısı da olan Adem Soytekin tanık olarak dinlendi. Dava 16 Eylül'e ertelendi.

DERVİŞOĞLU: TANDOĞAN'DAKİ İRADE YARININ İKTİDAR HAZIRLIĞIDIR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu gençler üzerindeki baskıya dikkat çekerken iktidara "Ellerinizi çekin" dedi. NATO hazırlıklarını eleştirdi.

YENİÇAĞ'IN ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ HABERİ EKŞİ SÖZLÜK’Ü SALLADI

YENİÇAĞ’ın, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış’ın liyakati hiçe sayan hukuka aykırı atamalarını deşifre ettiği "Akrabaları doldurdu, inancım gereği dedi" başlıklı haberi Ekşi Sözlük’te gündem oldu.

FERDİ ZEYREK'E SUİKAST İHTİMALİ HAKKINDA AİLEDEN AÇIKLAMA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davanın 4. duruşması bugün görüldü. Duruşma çıkışı açıklama yapan aile avukatı Necibe Karaoğlanlar, "Suikast olduğunu düşünmüyoruz" dedi..

NATO TUTUKLAMALARINDA İLK TAHLİYE GELDİ: AYTEN YAKUT SERBEST BIRAKILDI

Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde yürütülen operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan 75 yaşındaki TEMA gönüllüsü emekli öğretmen Ayten Yakut, tahliye edildi.

YAZAR YENİÇAĞ

ARSLAN BULUT YAZDI: TERÖRİSTİN ONURU VE TÜRK MİLLETİ’NİN ONURU!

Geçen yıl NATO’nun Hollanda zirvesinde hepimizi ilgilendiren önemli bir karar alındı. Üye ülkelerin askeri harcamalarını yüzde 5’e çıkaran bir karar alındı. Türkiye’ye faturası yılda kırk milyar dolar. Yani Türkiye bütçesinin yaklaşık yüzde 11,5’i askeri harcamalara gidecek. Bu da eğitimden kısılan, sağlıktan kısılan, çocuğun kitabından kısılan, işçinin, emeklinin ücretinden kısılan, hastanın ilacından kısılan para demektir. İktidarın derdinin ne olduğu bu rakamlarda açıkça ortadadır.

DÜNYA YENİÇAĞ

DENİZ BİLE CEHENNEM SICAĞI: KÜRESEL DENİZ YÜZEYİ SICAKLIĞINDA YENİ REKOR

Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) verilerine göre, küresel deniz yüzeyi sıcaklığı 21 Haziran'da 20,86 dereceye ulaşarak yeni bir rekor kırdı. El Nino etkisiyle beklenen bu artışın, küresel iklim ve deniz ekosistemleri üzerinde ciddi etkiler yaratacağı öngörülüyor.

KIYAMET ALAMETİ YORUMLARI GELDİ: VENEZUELA'DA DEPREM SONRASI KIRMIZI GÖKYÜZÜ PANİĞİ

Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından gökyüzünün kan kırmızısına dönmesi halkta büyük panik yarattı. Sosyal medyada "kıyamet alameti" olarak yorumlanan kırmızı gökyüzü görüntülerine ilişkin açıklama yapan uzmanlar, durumun doğal bir atmosfer olayı olduğunu belirtti.

DÜNYAYI SARSACAK 'HÜRMÜZ' KARARI KÜRESEL EKONOMİDE ALARMI ÇALDIRDI: ABD VE İRAN ARASINDA YENİ KRİZ

ABD basınına göre İran ve Umman, küresel enerji ticaretinin kalbi olan Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmasını öngören yeni bir model geliştiriyor. Washington yönetiminin sert tepki gösterdiği bu plan, yeni bir krizin fitilini ateşledi.

RUSYA'DA SAVAŞIN LOJİSTİK KABUSU: DİZEL İHRACATININ TAMAMEN YASAKLANMASI MASADA

Rusya'da insansız hava aracı saldırıları ve artan yaz dönemi tüketimi nedeniyle derinleşen akaryakıt krizi, 40'ı aşkın bölgeye yayılarak araç başına satış limitleri ve taşınabilir kaplara satış yasakları getirilmesine yol açtı.

EKONOMİ YENİÇAĞ

AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLERKEN ZAM GELİYOR: BU GECE POMPAYA YANSIYACAK

Orta Doğu'daki savaşın durulmasının ardından brent petrolde yaşanan sert düşüş, akaryakıtta indirim beklentilerini güçlendirmişti. Akaryakıta bu gece zam gelecek.

BİR TÜRK BANKA DAHA RESMEN KAZAKLARA SATILDI

Türk bankacılık sektörüne Kazak sermayesinin akını sürüyor. Şekerbank ve Rabobank hamlelerinin ardından beklenen bir imza daha atıldı. 8 şubesi olan Türk bankasının da Kazaklara resmen satılmasına onay geldi.

HERKES EMEKLİ MAAŞINA ZAM BEKLİYORDU: TEMMUZDA ASIL ZAM BUNLARA GELECEK

3 Temmuz’da otomatik zam geliyor. Ozan Bingöl’ün uyarısı: Cumhurbaşkanlığı aksi karar almazsa alkol, sigara ve akaryakıtta maktu ÖTV yüzde 15 oranında artacak. Üstüne yüzde 20 KDV eklenecek. Vergi zamları otomatik, emekli maaşı ve asgari ücret zamları ise manuel… Emeklileri zor günler mi bekliyor?

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM ÖNERGESİ AK PARTİ VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Açlık, sefalet ve yoksulluk ücretinin altında 20 bin lira ile hayatta kalmaya çalışan emeklilerin maaşlarının artırılmasına yönelik önerge, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. AK Parti'den emekliye teselli duası kaldı...

SPOR YENİÇAĞ

TRABZONSPOR’DA 4 TRANSFER BİRDEN

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Trabzonspor, dört önemli futbolcuyu birden transfer ettiğini borsaya bildirdi.

A MİLLİ TAKIMIN UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ VE STATLARI BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi kapsamında Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmaların statları belli oldu.

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

1) Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda bir sorunun iptal edilmesine, bir sorunun ise doğru cevabının değiştirilmesine karar verildi. Gelişme, sınava giren milyonlarca adayın gündemine otururken, kararın puan hesaplamalarına etkisi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

2) Yılın en dikkat çekici gök olaylarından biri olan Çilek Dolunayı, gece gökyüzünü izleyenlere eşsiz manzaralar sundu. Türkiye'nin birçok noktasından görüntülenen dolunay, fotoğraf tutkunlarının objektiflerine yansırken, sosyal medyada paylaşılan kareler büyük beğeni topladı. Özellikle kızıl ve turuncu tonlara bürünen Ay'ın görüntüleri, geceye damga vurdu. 🌕📸