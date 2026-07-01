7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi öncesi Ankara'da düzenlenen ve yüzlerce kişinin gözaltına alındığı operasyonlar kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 75 yaşındaki emekli öğretmenAyten Yakut tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran’da sabah erken saatlerde birçok adrese baskın düzenlenmişti. Operasyonlarda gözaltına alınan pek çok TEMA Vakfı gönüllüsü, siyasi parti ve dernek üyeleri "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 25 Haziran'da tutuklanmıştı.

Tutuklama kararlarına "atılı suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, atılı suçun katalog suçlardan olduğu, atılı suç için kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında şüphelilerin kaçma şüphesinin bulunduğu, dosyada henüz bir kısım delilin toplanmamış olması ve atılı suçun işleniş şekli gözetildiğinde bu haliyle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı" gerekçe gösterilmişti.

İfadesi alınanlara "Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçilerinin eylemlerine neden katıldıklarını, basın açıklamalarını ve NATO’ya ilişkin eylemleri, herhangi bir sendika, dernek veya siyasi partiye üyelik durumları, Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) örgütü ile bağlantıları, kod isim kullanıp kullanmadıkları, silahlı eğitim alıp almadıkları, örgüt içinde akrabalarının olup olmadığı" sorulmuştu.