Herkes emekli maaşına zam bekliyordu: Temmuzda asıl zam bunlara gelecek

Artış “Cumhurbaşkanlığı tarafından aksi bir karar alınmazsa 3 Temmuz itibarıyla alkol, tütün, akaryakıt miktarları maktu ÖTV tutarlarında en iyimser tahminle yüzde 15 oranında otomatik artış olacaktır. Bu artış ayrıca üzerinden yüzde 20 oranında da KDV hesaplanacaktır. Vergi zamları otomatik ama asgari ücret artışı, en düşük emekli maaşı artışı manuel…”