Artış “Cumhurbaşkanlığı tarafından aksi bir karar alınmazsa 3 Temmuz itibarıyla alkol, tütün, akaryakıt miktarları maktu ÖTV tutarlarında en iyimser tahminle yüzde 15 oranında otomatik artış olacaktır. Bu artış ayrıca üzerinden yüzde 20 oranında da KDV hesaplanacaktır. Vergi zamları otomatik ama asgari ücret artışı, en düşük emekli maaşı artışı manuel…”
Herkes emekli maaşına zam bekliyordu: Temmuzda asıl zam bunlara gelecek
3 Temmuz’da otomatik zam geliyor. Ozan Bingöl’ün uyarısı: Cumhurbaşkanlığı aksi karar almazsa alkol, sigara ve akaryakıtta maktu ÖTV yüzde 15 oranında artacak. Üstüne yüzde 20 KDV eklenecek. Vergi zamları otomatik, emekli maaşı ve asgari ücret zamları ise manuel… Emeklileri zor günler mi bekliyor?Züleyha Öncü
Ekonomist Ozan Bingöl’ün X (Twitter) hesabından yaptığı bu paylaşım, temmuz ayına dair önemli bir uyarıyı gündeme taşıdı. Paylaşım kısa sürede dikkat çekti çünkü vergi zamlarının otomatik, gelir artışlarının ise kararlı süreçlere bağlı kalması arasındaki çelişkiyi net biçimde ortaya koyuyor.
SİGARA VE ALKOLE PEŞ PEŞE ZAMLAR GELİYOR
Türkiye’de tütün ürünlerine yapılan zamlar yıllardır rekor kırıyor. Geçmiş dönemlerde bir yılda yüzde 100’ü aşan sigara zamları görülmüştü. Bir paket sigara fiyatı kısa sürede ikiye katlanmış, vatandaşlar ciddi şekilde etkilenmişti.
Benzer şekilde alkollü içeceklerde de maktu ÖTV artışları fiyatları hızla yukarı taşımıştı. 3 Temmuz’dan itibaren gelecek yüzde 15’lik ÖTV zammı ve üzerine eklenecek yüzde 20 KDV ile sigara ve alkol fiyatlarında yeni bir dalga bekleniyor. Akaryakıtta da pompa fiyatlarına yansıyacak artışlar kaçınılmaz görünüyor.
EMEKLİ MAAŞLARI VE ASGARİ ÜCRET MANUEL ARTIŞ BEKLERKEN...
Vergi zamları takvime bağlı otomatik devreye girerken, en düşük emekli maaşı ve asgari ücret artışları “manuel” kararlara kalıyor. Emekliler her temmuz ve ocak ayında açıklanan zam oranlarını merakla bekliyor.
Ancak resmi enflasyon rakamlarının düşük tutulması nedeniyle maaşlar çoğu zaman reel olarak eriyor. Sabit gelirli milyonlarca emekli, market harcamalarından akaryakıta, sigaradan faturalara kadar her alanda artan maliyetlerle mücadele etmek zorunda kalıyor.
Ozan Bingöl’ün vurguladığı gibi, sistemde vergi tarafı kendiliğinden çalışırken gelir tarafı karar aşamasına bağlı kalıyor. Bu durum özellikle enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde dar gelirlileri ve emeklileri daha fazla zorluyor.
Temmuz 2026’da emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı henüz netleşmezken, otomatik vergi zamlarının devreye girecek olması merak ve endişeyi artırıyor.
EMEKLİLER TEMMUZU KAYGIYLA BEKLİYOR
“Sigara zamı ne kadar olacak?”, “Emekli maaşı temmuzda ne kadar artacak?” ve “ÖTV zammı fiyatları nasıl etkileyecek?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde aranıyor.
Uzmanlar, olası Cumhurbaşkanı kararıyla zamların ertelenebileceğini ancak aksi takdirde fiyatların hızla yükseleceğini belirtiyor.