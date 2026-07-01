Otomobil piyasasında fiyat artışları hız kesmeden devam ederken, giriş segmentindeki modeller tüketicilerin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Özellikle sıfır araç almak isteyenler için uygun fiyatlı seçenekler büyük önem taşırken, Türkiye’de satışta bulunan en ucuz 15 otomobil güncel fiyat listelerine göre derlendi.
Türkiye'de en ucuz 15 sıfır otomobil belli oldu: Fiyatlar şaşırttı
Artan otomobil fiyatlarına rağmen Türkiye’de hala ulaşılabilir seviyede olan sıfır araçlar dikkat çekiyor. En uygun fiyatlı 15 model, bütçe dostu seçenekler arasında öne çıktı.Züleyha Öncü
UYGUN FİYATLI MODELLER ÖNE ÇIKIYOR
Markaların resmi satış fiyatları baz alınarak hazırlanan listede yer alan modeller, başlangıç seviyesinde olmalarına rağmen sundukları donanım ve yakıt ekonomisiyle dikkat çekiyor. Bu araçlar, özellikle:
İlk kez otomobil alacaklar
Şehir içi kullanım odaklı tercih yapanlar
Düşük bütçeyle sıfır araç sahibi olmak isteyenler
için öne çıkıyor.
FİYATLAR DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR
Listede yer alan fiyatların:
Kampanyalara
Bayi stok durumuna
Opsiyonel donanımlara
göre değişiklik gösterebileceği belirtiliyor. Bu nedenle tüketicilerin satın alma öncesinde güncel fiyatları bayilerden teyit etmesi öneriliyor.
GİRİŞ SEGMENTLERİNE İLGİ SÜRÜYOR
Yüksek faiz oranları ve artan maliyetlere rağmen otomobil talebi tamamen durmazken, erişilebilir fiyatlı modeller pazarda canlılığın korunmasını sağlıyor. Uzmanlar, özellikle yılın ikinci yarısında kampanyaların artabileceğini ve bu segmentte rekabetin daha da kızışabileceğini ifade ediyor.
İşte Türkiye’de en ucuz 15 sıfır otomobil listesi
1. Dacia Sandero - 1.295.000 TL
2. 2. Kia Picanto - 1.335.000 TL
3. Opel Corsa - 1.395.000 TL
4. Citroën ë-C3 - 1.400.000 TL
5. Fiat Grande Panda - 1.440.000 TL
6. Hyundai i20 - 1.470.000 TL
7. Fiat Egea Sedan - 1.499.000 TL
8. Nissan Juke - 1.699.000 TL
9. Skoda Fabia - 1.727.200 TL
10. Renault Clio - 1.750.000 TL
11. SEAT Ibiza - 1.821.000 TL
12. Toyota Corolla - 1.892.000 TL
13. Hyundai Bayon - 1.895.000 TL
14. Citroën C3 Aircross - 1.899.900 TL
15. Fiat Egea Cross - 1.919.900 TL