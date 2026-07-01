Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Türkiye'de en ucuz 15 sıfır otomobil belli oldu: Fiyatlar şaşırttı

Türkiye'de en ucuz 15 sıfır otomobil belli oldu: Fiyatlar şaşırttı

Artan otomobil fiyatlarına rağmen Türkiye’de hala ulaşılabilir seviyede olan sıfır araçlar dikkat çekiyor. En uygun fiyatlı 15 model, bütçe dostu seçenekler arasında öne çıktı.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Türkiye'de en ucuz 15 sıfır otomobil belli oldu: Fiyatlar şaşırttı - Resim: 1

Otomobil piyasasında fiyat artışları hız kesmeden devam ederken, giriş segmentindeki modeller tüketicilerin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Özellikle sıfır araç almak isteyenler için uygun fiyatlı seçenekler büyük önem taşırken, Türkiye’de satışta bulunan en ucuz 15 otomobil güncel fiyat listelerine göre derlendi.

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Türkiye'de en ucuz 15 sıfır otomobil belli oldu: Fiyatlar şaşırttı - Resim: 2

UYGUN FİYATLI MODELLER ÖNE ÇIKIYOR


Markaların resmi satış fiyatları baz alınarak hazırlanan listede yer alan modeller, başlangıç seviyesinde olmalarına rağmen sundukları donanım ve yakıt ekonomisiyle dikkat çekiyor. Bu araçlar, özellikle:

İlk kez otomobil alacaklar
Şehir içi kullanım odaklı tercih yapanlar
Düşük bütçeyle sıfır araç sahibi olmak isteyenler
için öne çıkıyor.

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Türkiye'de en ucuz 15 sıfır otomobil belli oldu: Fiyatlar şaşırttı - Resim: 3

FİYATLAR DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR
Listede yer alan fiyatların:

Kampanyalara
Bayi stok durumuna
Opsiyonel donanımlara
göre değişiklik gösterebileceği belirtiliyor. Bu nedenle tüketicilerin satın alma öncesinde güncel fiyatları bayilerden teyit etmesi öneriliyor.

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Türkiye'de en ucuz 15 sıfır otomobil belli oldu: Fiyatlar şaşırttı - Resim: 4

GİRİŞ SEGMENTLERİNE İLGİ SÜRÜYOR

Yüksek faiz oranları ve artan maliyetlere rağmen otomobil talebi tamamen durmazken, erişilebilir fiyatlı modeller pazarda canlılığın korunmasını sağlıyor. Uzmanlar, özellikle yılın ikinci yarısında kampanyaların artabileceğini ve bu segmentte rekabetin daha da kızışabileceğini ifade ediyor.

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Türkiye'de en ucuz 15 sıfır otomobil belli oldu: Fiyatlar şaşırttı - Resim: 5

İşte Türkiye’de en ucuz 15 sıfır otomobil listesi

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Türkiye'de en ucuz 15 sıfır otomobil belli oldu: Fiyatlar şaşırttı - Resim: 6

1. Dacia Sandero - 1.295.000 TL

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Türkiye'de en ucuz 15 sıfır otomobil belli oldu: Fiyatlar şaşırttı - Resim: 7

2. 2. Kia Picanto - 1.335.000 TL

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Türkiye'de en ucuz 15 sıfır otomobil belli oldu: Fiyatlar şaşırttı - Resim: 8

3. Opel Corsa - 1.395.000 TL

4. Citroën ë-C3 - 1.400.000 TL

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Türkiye'de en ucuz 15 sıfır otomobil belli oldu: Fiyatlar şaşırttı - Resim: 9

5. Fiat Grande Panda - 1.440.000 TL

6. Hyundai i20 - 1.470.000 TL

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Türkiye'de en ucuz 15 sıfır otomobil belli oldu: Fiyatlar şaşırttı - Resim: 10

7. Fiat Egea Sedan - 1.499.000 TL

8. Nissan Juke - 1.699.000 TL

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Türkiye'de en ucuz 15 sıfır otomobil belli oldu: Fiyatlar şaşırttı - Resim: 11

9. Skoda Fabia - 1.727.200 TL

10. Renault Clio - 1.750.000 TL

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Türkiye'de en ucuz 15 sıfır otomobil belli oldu: Fiyatlar şaşırttı - Resim: 12

11. SEAT Ibiza - 1.821.000 TL

12. Toyota Corolla - 1.892.000 TL

13. Hyundai Bayon - 1.895.000 TL

14. Citroën C3 Aircross - 1.899.900 TL

15. Fiat Egea Cross - 1.919.900 TL

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