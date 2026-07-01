Türkiye'de en ucuz 15 sıfır otomobil belli oldu: Fiyatlar şaşırttı

GİRİŞ SEGMENTLERİNE İLGİ SÜRÜYOR

Yüksek faiz oranları ve artan maliyetlere rağmen otomobil talebi tamamen durmazken, erişilebilir fiyatlı modeller pazarda canlılığın korunmasını sağlıyor. Uzmanlar, özellikle yılın ikinci yarısında kampanyaların artabileceğini ve bu segmentte rekabetin daha da kızışabileceğini ifade ediyor.