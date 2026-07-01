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PKK terör örgütünün elebaşı Öcalan için DEM Parti'nin başlattığı özgürlük mitinglerine sessiz kalan Cumhur İttifakı'nda, İYİ Parti'nin İmralı açılımına karşı düzenlediği Bayrak mitingi rahatsızlık uyandırdı. Hatay'da düzenlenen bir programda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, İYİ Parti'nin mitingini hedef aldı.

Turan, “Tabii bayrak mitingi yapanlarımız, milletimizin, memleketimizin milliyetçi duygularıyla meydana çıkan insanlarımızın da bilmesi gerekir ki kırk yıl kaybettik. Bir kırk yıl daha niye kaybedelim? Hangimiz bayrağımızı birimizden daha az severiz? O yüzden bir mahallemizin, bir ilimizin, bir partimizin ‘Ben daha çok bayrak seviyorum’ demesinin hiçbir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

Öte yandan DEM Parti tarafından geçtiğimiz cumartesi ve pazar günleri Van, Mersin, Diyarbakır ve İstanbul’da Abdullah Öcalan’a “özgürlük” talebiyle mitingler düzenlendi. Turan'ın DEM Parti'nin mitingleri yerine İYİ Parti'nin bayrak mitingi hedef alması tepkiyle karşılandı.