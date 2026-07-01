Kaynak: ANKA

Muhalefetin emeklilere yönelik araştırma ve maaş artışı talepleri AKP ve MHP oylarıyla reddedilirken, AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin, mevcut taban aylığın yeterli olmadığını belirterek, "Toparlayacağız inşallah" dedi.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, red kararının ardından "Trump'ın, Macron'un göz zevki kadar değeri yoksa eğer canlarının, bu saatten sonra emekli bunu kendilerine reva görene ne dese yeridir, ne yapsa yeridir, yani yüzlerine tükürse yeridir" ifadelerini kullandı.

EMEKLİLER İÇİN VERİLEN ÖNERİLER REDDEDİLDİ

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da siyasi partilerin grup önerileri görüşüldü. CHP, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunların araştırılması ve emekli aylıklarının artırılmasına yönelik öneriler sundu.

Ancak söz konusu öneriler, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

"DEMİREL, ERBAKAN OLAMIYORSUNUZ"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, partisinin önerisini savunurken, TÜİK'te tüm siyasi partilerin temsil edildiği bir yapı oluşturulması gerektiğini söyledi.

TÜİK, ENAG ve İTO tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının birbirini tutmadığını ifade eden Özdağ, hükümetin emekli ve memurları enflasyona ezdirdiğini söyledi.

Özdağ, "Bir kanun çıkaralım ve onun sonunda da o TÜİK açıkladığı enflasyon rakamlarını ve enflasyon sepetini de çok rahat bir şekilde bizimle paylaşır; İYİ Parti paylaşır, DEM paylaşır, CHP paylaşır, AK Parti paylaşır, MHP paylaşır, hepimiz paylaşmış oluruz ama bunu yapmıyorsunuz ve ardından da diyorsunuz ki: 'Enflasyon rakamları şudur, ona göre yaparız.' Bakın, TÜİK, ENAG ve İTO enflasyon rakamlarını açıklıyor, hiçbir zaman örtüşmüyor arkadaşlar, örtüşmediği gibi aynı zamanda da şöyle rakamlarla karşı karşıya kalıyoruz: Bakıyoruz, ocak ayından itibaren şubat, mart, nisan, mayıs, haziran ayında ay ay enflasyon rakamlarını açıklıyor, nedense bu zamlara doğru gelirken bu enflasyon rakamlarının düşük olduğunu gözlemliyoruz. Ve burada hükümeti uyarıyorum, TÜİK'e bunu söylediğimiz zaman TÜİK bizim hakkımızda dava açıyor, 50 bin liralık manevi tazminat davası açıyor bize ve biz size diyoruz ki: Bakın, vatandaşlarımızın yani 4,5 milyon memurumuzun, 17 milyon 700 bin emeklimizin parasını bir noktada haksız bir şekilde onların cebinden alıyorsunuz, onlara az maaş veriyorsunuz, onları enflasyona ezdiriyorsunuz; bir Demirel olamıyorsunuz, bir Erbakan olamıyorsunuz ve siz parlamenter sistemde Erbakan olmak için, Demirel olmak için çok gayret sarf etmiştiniz, doğru işler de yapmıştınız ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber de burada savrulduğunuzu görüyoruz" dedi.

İYİ PARTİ'DEN "YÜZLERİNE TÜKÜRSE YERİDİR" ÇIKIŞI

Hükümetin "kaynak yok" demesini eleştiren İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, açlık sınırının altındaki emekli maaşlarını savunmak zorunda kalmaktan utandığını belirtti.

Ankara'daki NATO Zirvesi hazırlıkları için harcanan milyarlarca lirayı örnek gösteren Taşcı, sert eleştirilerde bulunarak, "Şu anda bütün samimiyetimle çok utanıyorum, maaşı açlık sınırının altında olan bir emeklinin açlığına ikna etmek durumunda kaldığımız için bir kere daha buradaki arkadaşlarımızı, bir kere daha burada, bu Genel Kurula, emeklilerin maaş zammının neden insani şartlarda yaşayabilecek oranda yapılması gerektiğini anlatmak durumunda kaldığımız için gerçekten utanıyorum ve çok da çaresiz hissediyorum aslında kendimi.

Kaynak yetmiyor. Kaynak yok açıklamaları üzerinden eleştiren Taşcı, "Emekli açken karnını doyurabileceği maaşı vermiyorsanız, açıktayken bir damı olacak maaşı vermiyorsanız tek şey kalıyor geriye: 10-12 metre kefen bezi ile bir de mezar yeri, vermediklerinizin sonucu ölüm çünkü. Klişe bir mazereti var: 'Kaynak yetmiyor' Allah'tan korkun diyebiliyorum sadece. NATO zirvesine geleceklerin başkentin sefaletini görmemeleri için günlerdir harcanan para milyarlarca lirayı geçti, su gibi estetiğe para harcandı bu ülkede. Trump'ın, Macron'un göz zevki kadar değeri yoksa eğer canlarının, bu saatten sonra emekli bunu kendilerine reva görene ne dese yeridir, ne yapsa yeridir, yani yüzlerine tükürse yeridir." dedi.

"FARKIMIZ ÇÖZÜM ANLAYIŞIMIZDA"

DEM Parti'nin önerisi üzerine AKP adına kürsüye çıkan Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık ise tüm vekillerin emeklilerin refahını istediğini ancak çözüm yollarının farklı olduğunu dile getirdi.

Kocacık, kalıcı çözümün enflasyonu düşürmek olduğunu söyleyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Emeklilerimizin hayat şartlarının iyileştirilmesi konusunda bu çatı altında bulunan hiç kimsenin farklı düşündüğüne inanmıyorum. Hepimiz emeklilerimizin daha huzurlu, daha müreffeh bir hayat sürmesini isteriz. Farkımız sorunu görmekte değil, çözümün nerede olduğuna dair anlayışımızdadır. Biz emeklimize bugünü vadederken yarınını riske atan bir anlayışın değil, hem bugünü koruyan hem de yarının refahını inşa eden bir anlayışın temsilcisiyiz"

"EMEKLİLER ÇOCUKLARINDAN YARDIM İSTER HALE GELDİ"

Ekonomik krizin derinleştiğini vurgulayan CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Mayıs verilerine göre açlık sınırının 35 bin lirayı, yoksulluk sınırının ise 114 bin lirayı geçtiğini hatırlattı.

Yaklaşık 5 milyon vatandaşın 20 bin liralık taban aylıkla yaşam mücadelesi verdiğini belirten Karakoz, şu ifadeleri kullandı:

"Dün çoluğuna çocuğuna destek olan emekliler, bugün çocuklarından yardım ister hale geldi. Kirasını ödeyemediği için otellerde kalan, çalışırken iş kazalarında yaşamını yitiren emeklilerimiz var. Asgari ücretli aldığı maaşla ev kirasını mı ödeyecek, pazara mı gidecek, çocuğunu mu okutacak? Geleceğe nasıl umutla bakacak?"

"TOPARLAYACAĞIZ İNŞALLAH"

Muhalefetin eleştirilerine yanıt vermek üzere AK Parti grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Orhan Yegin, iktidar olarak harcamaları bir bütün olarak yönettiklerini söyledi. Yegin konuşmasında şunları kaydetti:

Biz bir adım atarken, bir karar verirken, bir icraat yaparken muhalefet gibi iktidar olma, yönetme, hesap verme sorumluluğunu taşımadan hareket etmiyoruz. Tüm etkileriyle imkanları ve fırsatları bir bütün olarak ele alıyor, vaatlerimizi buna göre yerine getiriyoruz. 2019 yılında bin lira olan taban aylığı bugün 20 bin liraya ulaştı. Bu yeterli mi? Asla yeterli değil. Emeklilerimize ve sabit gelirlilerimize çok daha yüksek refah sağlayabilmenin gayreti içerisindeyiz. Kalıcı refahın yolu enflasyonun düşürülmesinden, üretimin ve istihdamın artırılmasından, ekonominin istikrarlı şekilde güçlenmesinden geçmektedir. Hükümetimizin programı da tam olarak budur

"KONUŞMA GÜZEL DE İCRAAT YOK"

Yegin'in bu sözleri üzerine CHP sıralarından tepkiler yükseldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Konuşma güzel de icraat yok", "16,5 milyon emekli sürünmeye devam edecek anladığımız kadarıyla" dedi.

AKP'li Orhan Yegin ise gelen bu tepkilere karşı konuşmasını, "Toparlayacağız inşallah" sözleriyle tamamladı.

Tartışmaların ardından oylamaya geçilen CHP, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi'nin emeklilere yönelik araştırma önergeleri, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmeyerek reddedildi.