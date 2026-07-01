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Venezuela'da art arda yaşanan şiddetli deprem felaketlerinin ardından, başkent Caracas semalarında görülen kızıllık halk arasında endişeye neden oldu. Depremden 6 gün sonra gökyüzünün kan kırmızısı ve turuncu tonlara bürünmesi, depremzedeleri korkuturken sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı bu anları "kıyamet alameti" olarak nitelendirdi ancak konuya dair bilimsel açıklama gecikmedi.

CAN KAYBI 1.943'E YÜKSELDİ

Ülkede 24 Haziran tarihinde kaydedilen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki ikiz depremler büyük bir yıkıma yol açtı. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez tarafından yapılan açıklamada, deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 1.943’e ulaştığı, yaralı sayısının ise 10 bin 571 olduğu belirtildi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uzmanlarının hazırladığı değerlendirme raporuna göre ise, sarsıntılar sebebiyle yaklaşık 58 bin 870 binanın hasar gördüğü ya da tamamen yıkıldığı tahmin ediliyor.

KIRMIZI GÖKYÜZÜNÜN NEDENİ DEPREM DEĞİL, SAHRA TOZU

Yıkımın izleri silinmeye çalışılırken Caracas semalarında ortaya çıkan yoğun kırmızı renk, travma yaşayan halk arasında yeni bir korku dalgasına yol açtı. Şehir ışıklarının, dağların ve bulutların kızıla boyandığı anlar kısa sürede internette viral oldu.

Meteoroloji uzmanları, gökyüzündeki bu renk değişiminin depremlerle doğrudan bir bağlantısı bulunmadığını ve tamamen doğal bir atmosfer olayı olduğunu vurguladı. Bilim insanlarının açıklamalarına göre öne çıkan detaylar şu şekilde:

"Candilazo" (Arrebol Crepuscular) Etkisi: Gün batımı esnasında güneş ışınları atmosferde daha uzun bir mesafe kat eder. Bu esnada mavi ve mor gibi kısa dalga boylu ışıklar Rayleigh saçılmasıyla dağılırken; kırmızı ve turuncu gibi uzun dalga boylu ışıklar atmosferi geçerek belirginleşir.

-Sahra Tozları ve Nem: Bölgedeki yüksek nem, yoğun bulut tabakası ve özellikle Sahra Çölü’nden taşınan toz partikülleri bu kızıllığın tonunu daha da güçlendirir. Karayipler ile Güney Amerika'nın kuzeyinde bu dönemde etkili olan toz taşınımı rengi yoğunlaştırmıştır.

Yetkililer, depremler sonrasında havaya karışan tozların bu duruma çok küçük bir etkisi olabileceğini, ancak ana sebebin meteorolojik koşullar ile Sahra tozları olduğunu ifade etti. Nadir görülen "deprem ışıkları" ile bu durumun karıştırılmaması gerektiğini belirten uzmanlar, paniğe gerek olmadığını altını çizerek hatırlattı.