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YENİÇAĞ'da Fatih Ergin imzasıyla yayımlanan "Skandal rektörden yeni skandal: Akrabaları doldurdu, inancım gereği dedi" başlıklı haberi Ekşi Sözlük'te gündem oldu. Skandallarda sınır tanımayan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ın yeni bir skandalını gündeme taşıyan haberimizle ilgili Ekşi Sözlük'te birçok kullanıcı yorum yaptı.

Alkış'ın bilim yuvası olması gereken üniversiteye akrabalarını doldurmasını dini gerekçelere bağlaması Ekşi Sözlük kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. İşte Ekşi Sözlük'teki kullanıcı yorumlarından bazıları:

HUKUKA AYKIRI ATAMALAR ORTAYA ÇIKARILDI

YENİÇAĞ'da Fatih Ergin imzasıyla yayımlanan başlıklı haberde, ortaya çıkan skandalları ve hukuksuzluklarıyla uzun zamandır kamuoyunda gündeme gelen Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'ın hukuka aykırı atamaları ve icraatlarına bir yenisinin daha eklendiği yer almıştı. YENİÇAĞ, Şırnak Üniversitesi’nde liyakat yerine sadakat düzeni kurulduğu gerçeğini bir kez daha ortaya çıkarmıştı.

Haberde şunlar yer almıştı: "Rektör Abdurrahim Alkış'ın kendisine sadakatli olduğunu belirttiği beş kişiyi öğretim üyesi olarak atamasını ilan başlamadan bildiren, üniversite personelini tehdit eden ve hakaret eden bir sosyal medya paylaşımında daha bulundu. Daha önce haberleştirdiğimiz skandal paylaşımlarının montaj olduğunu iddia eden ancak haberlerimiz nedeniyle hukuki bir süreç başlatamayan Alkış yaptığı 17 Haziran tarihli yeni paylaşımı hukuk ve akademi çevrelerinde de büyük yankı uyandırdı."

İNANCI GEREĞİNİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

İlgili haberde ayrıca şunlar yer aldı: "Rektörün paylaşımında; üniversitedeki atamaların ve yükseltmelerin kendisine “gösterilen sadakate” göre yaptığını belirtti. Yeğenini, yakın akraba ve arkadaşlarını üniversitede üst düzey kadrolara getirdiğini ifade eden Alkış, bunu eleştiren üniversitedeki akademik ve idari personelleri akrabalarını korumanın inancı gereği olduğunu söyleyerek dinsiz ve imansız olmakla suçladı.

Alkış'ın paylaşımının devamında skandal kararlarını ve icraatlarını hukuka aykırı bularak karşı çıkan akademisyenleri mahkeme kararlarına rağmen YÖK Başkanı Erol Özvar ve YÖK Başkanvekili Metin Topçuoğlu'ndan destek alarak defalarca attığını, YÖK Başkanlığında etkisi ve gücü olduğunu, kendisine sadakatli olarak gördüğü beş kişinin ilan süreci bitmeden atamasını yapacağını ifade etti.

Söz konusu paylaşımda daha önce defalarca yaptığı gibi henüz ilan süreci tamamlanmadan, 17 Haziran tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kadrolar için isim isim kimi atayacağını da önceden açıkladığı görüldü."