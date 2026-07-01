Dünyayı sarsacak 'Hürmüz' kararı küresel ekonomide alarmı çaldırdı: ABD ve İran arasında yeni kriz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Bahreyn'de yaptığı açıklamada, uygulamanın adı ne olursa olsun Hürmüz Boğazı'nın mutlaka savaş öncesindeki statüsüne dönmesi gerektiğini vurguladı. İran cephesi ise eski sisteme dönülmeyeceğini net bir dille ifade ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, boğazın yeniden ücretsiz olmayacağını ilan ederken, Meclis Başkanı Danışmanı Mehdi Muhammedi de "Dünyada hiçbir hizmet ücretsiz değildir" diyerek yeni düzenlemeyi savundu.