Bursa'da kuruldu, hava taksi izni aldı: Filosuna Baykar'ın satın aldığı o uçakları ekliyor

Yalnızca tek bir pilotla da uçurulma kabiliyetine sahip olan P180 Avanti'nin yolcu kapasitesi 9 koltuğa kadar esnetilebiliyor. İçerisinde ayakta durulabilecek yükseklikte bir kabin alanı barındıran uçakta, her biri 850 shp gücünde çalışan iki adet turboprop Pratt & Whitney Canada PT6A-66B tipi motor yer alıyor.