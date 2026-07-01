Türkiye bankacılık ve finans pazarı, uluslararası devlerin yakın markajında tarihi bir değişim sürecinden geçiyor. Geçmişte Şekerbank, geçtiğimiz haftalarda ise Rabobank ile gündeme gelen Kazakistan menşeli sermaye grupları, Türkiye'deki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.
Bir Türk banka daha resmen Kazaklara satıldı
Türk bankacılık sektörüne Kazak sermayesinin akını sürüyor. Şekerbank ve Rabobank hamlelerinin ardından beklenen bir imza daha atıldı. 8 şubesi olan Türk bankasının da Kazaklara resmen satılmasına onay geldi.Gülsüm Hülya Sundu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Rekabet Kurumu, Freedom Holding Corp. iştiraki olan Freedom Finansal Hizmetler A.Ş.’nin, Turkish Bank A.Ş.’nin sermayesinin yüzde 99,32’sini devralmasına resmi onayı verdi.
Şubat 2026’da taraflar arasında imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi (SPA) kapsamında gerçekleşen bu dev satın alma stratejik sınırlarla çizildi. Anlaşma yalnızca Turkish Bank A.Ş.’nin Türkiye sınırları içindeki faaliyetlerini kapsıyor. TurkishBank Group’un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Birleşik Krallık'ta yürüttüğü bankacılık faaliyetleri ile grubun diğer varlıkları bu devir işleminin tamamen dışında tutuldu.
Resmi onayların ardından Turkish Bank, Türkiye'deki düzenleyici otoritelerin denetimi altında kalmaya devam ederken; Freedom Holding’in küresel dijital finans ve teknoloji odaklı ürün geliştirme altyapısından güç alacak.
Dünyanın önde gelen milyarderlerinden biri olan Freedom Holding Corp. Kurucusu ve CEO'su Timur Turlov, dev satın almanın stratejik önemine dikkat çekti. Türkiye pazarına çok net bir vizyonla adım attıklarını belirten Turlov, hedeflerini şu sözlerle anlattı:
"Kazakistan’da hayata geçirdiğimiz dijital ekosistemin insanların günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu kanıtladık. İki yıldan kısa bir sürede 5,67 milyon kullanıcıya ulaşan Freedom SuperApp modelini, şimdi potansiyeli Kazakistan'a göre 4-5 kat daha büyük olan dev Türkiye pazarına taşıyoruz. Bu banka satın alımı, başarısı kanıtlanmış modelimizi ölçeklendirmek adına bizim için çok güçlü bir temel oluşturacak."
Freedom Holding'in bu hamlesi, Kazak sermayesinin Türk bankacılık sektöründeki ne ilk ne de tek adımı. Sektördeki ilk büyük giriş, 2006 yılında Şekerbank hisselerinin yüzde 33,98'ini alan Kazakistan merkezli Bank TuranAlem (BTA Bank) ile başlamıştı.
Yakın zamanda ise e-ticaret devi Hepsiburada’yı Ocak 2025'te bünyesine katarak büyük ses getiren Kazakistan merkezli Kaspi.kz, geçtiğimiz hafta Rabobank A.Ş.'yi satın almak için BDDK'dan onay almıştı.
Kökeni 1901 yılına dayanan Kıbrıs merkezli banka, 1982 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Bireysel, kurumsal ve ticari bankacılığın yanı sıra fon yönetimi ve yatırım bankacılığı ("Açık Yatırım") hizmetleri sunuyordu. Türkiye genelinde 8 şubesi ve 6 ATM'si bulunuyordu.