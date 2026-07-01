Bir Türk banka daha resmen Kazaklara satıldı

"Kazakistan’da hayata geçirdiğimiz dijital ekosistemin insanların günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu kanıtladık. İki yıldan kısa bir sürede 5,67 milyon kullanıcıya ulaşan Freedom SuperApp modelini, şimdi potansiyeli Kazakistan'a göre 4-5 kat daha büyük olan dev Türkiye pazarına taşıyoruz. Bu banka satın alımı, başarısı kanıtlanmış modelimizi ölçeklendirmek adına bizim için çok güçlü bir temel oluşturacak."