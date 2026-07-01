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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre FIFA'nın uluslararası maç takviminde yaptığı düzenleme sonrasında ay-yıldızlı ekip, 21 Eylül-6 Ekim tarihleri arasındaki milli maç döneminde dört karşılaşmaya çıkacak. İlk iki mücadelede taraftarı önünde sahaya çıkacak milliler, son iki maçını ise deplasmanda oynayacak.

A Milli Takım, organizasyondaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa'yı Kocaeli Stadyumu'nda konuk edecek. İkinci karşılaşma ise 28 Eylül Pazartesi günü Bursa Atatürk Spor Kompleksi'nde İtalya'ya karşı oynanacak.

Türkiye, deplasmandaki ilk sınavını 2 Ekim Cuma günü Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda verecek. Ay-yıldızlılar, 5 Ekim Pazartesi günü ise İtalya'nın Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda sahaya çıkacak. Dört müsabakanın da başlama saati TSİ 21.45 olarak açıklandı.

Kocaeli Stadyumu, son olarak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan Türkiye-Gürcistan mücadelesine ev sahipliği yapmış ve milliler bu karşılaşmadan 4-1 galibiyetle ayrılmıştı.

Bursa Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan son milli maçta ise Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etmişti.

Renato Dall'Ara Stadyumu ise Türkiye ile İtalya arasında 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde oynanan hazırlık karşılaşmasına ev sahipliği yapmış, mücadele golsüz eşitlikle sona ermişti.