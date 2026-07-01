Akaryakıt fiyatları, brent petrole paralel olarak artış ya da düşüş gösterebiliyor. Brent petrolün 75 dolar seviyelerine gerilemesi akaryakıtta indirim beklentilerini güçlendirmişti.
Akaryakıtta indirim beklerken zam geliyor: Bu gece pompaya yansıyacak
Orta Doğu'daki savaşın durulmasının ardından brent petrolde yaşanan sert düşüş, akaryakıtta indirim beklentilerini güçlendirmişti. Akaryakıta bu gece zam gelecek.Yunus Arıkan
Ancak beklenenin aksine akaryakıta bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam geliyor.
Benzine, bu gece yarısı 2,19 TL zam gelecek.
Eşel mobil sistemi gereği pompaya yansıması beklenen zam tutarı ise 55 kuruş
1 Temmuz Çarşamba günü güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.29 TL
Motorin litre fiyatı: 64.57 TL
LPG litre fiyatı: 31.99 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.11 TL
Motorin litre fiyatı: 64.39 TL
LPG litre fiyatı: 31.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.23 TL
Motorin litre fiyatı: 65.64 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.50 TL
Motorin litre fiyatı: 65.92 TL
LPG litre fiyatı: 31.79 TL