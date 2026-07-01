Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akaryakıtta indirim beklerken zam geliyor: Bu gece pompaya yansıyacak

Akaryakıtta indirim beklerken zam geliyor: Bu gece pompaya yansıyacak

Orta Doğu'daki savaşın durulmasının ardından brent petrolde yaşanan sert düşüş, akaryakıtta indirim beklentilerini güçlendirmişti. Akaryakıta bu gece zam gelecek.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Akaryakıtta indirim beklerken zam geliyor: Bu gece pompaya yansıyacak - Resim: 1

Akaryakıt fiyatları, brent petrole paralel olarak artış ya da düşüş gösterebiliyor. Brent petrolün 75 dolar seviyelerine gerilemesi akaryakıtta indirim beklentilerini güçlendirmişti.

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Akaryakıtta indirim beklerken zam geliyor: Bu gece pompaya yansıyacak - Resim: 2

Ancak beklenenin aksine akaryakıta bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam geliyor.

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Akaryakıtta indirim beklerken zam geliyor: Bu gece pompaya yansıyacak - Resim: 3

Benzine, bu gece yarısı 2,19 TL zam gelecek.

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Akaryakıtta indirim beklerken zam geliyor: Bu gece pompaya yansıyacak - Resim: 4

Eşel mobil sistemi gereği pompaya yansıması beklenen zam tutarı ise 55 kuruş

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Akaryakıtta indirim beklerken zam geliyor: Bu gece pompaya yansıyacak - Resim: 5

1 Temmuz Çarşamba günü güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.29 TL

Motorin litre fiyatı: 64.57 TL

LPG litre fiyatı: 31.99 TL

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Akaryakıtta indirim beklerken zam geliyor: Bu gece pompaya yansıyacak - Resim: 6

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.11 TL

Motorin litre fiyatı: 64.39 TL

LPG litre fiyatı: 31.39 TL

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Akaryakıtta indirim beklerken zam geliyor: Bu gece pompaya yansıyacak - Resim: 7

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.23 TL

Motorin litre fiyatı: 65.64 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL

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Akaryakıtta indirim beklerken zam geliyor: Bu gece pompaya yansıyacak - Resim: 8

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.50 TL

Motorin litre fiyatı: 65.92 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL

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