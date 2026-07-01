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Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yabancı bir gazetede kaleme aldığı yazıya tepki gösterdi.

Açıklamasında Çelik, "CHP milletvekili Özgür Özel yabancı bir gazeteye yazı yazarak 'Türkiye'de seçimler yoluyla iktidar değişimini' sorgulamış. Defalarca seçimle iş başına gelmiş Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği iradeyi 'rejim' olarak etiketlemek bir CHP geleneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

"CHP'nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey 'rejim krizi' çıkartmak yoluyla kendine alan açmaktır" ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"İç siyasette bu yöntem artık kullanılamaz hale gelince Özgür Özel ve ekibi 'dış vesayet' arayışına yöneldi. Kimseden yüz bulamasalar da Türkiye'nin her siyasi gündemini kendi vesayet arayışlarına zemin yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'de sağlıklı bir seçim sistemi olduğu için Özgür Özel zihniyeti iktidara gelemiyor. Çünkü milletimizin sağduyusu bu zihniyetin siyasi dinamiklerinin milli olmadığını görüyor."

"MUHALEFET TERS YÖNDE GİTMEYE DEVAM EDİYOR"

Özgür Özel'in, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü de sorguladığının altını çizen Çelik, dünyadan bu kadar kopuk bir yaklaşımın az görüldüğünü vurguladı.

Tüm dünyanın, Türkiye'nin gerek NATO içindeki güçlü rolünü, gerekse bölgesel ve küresel güvenlik için artan ağırlığını konuştuğunu belirten Çelik, şu görüşleri aktardı:

"Türkiye'deki muhalefet ise ters yönde gitmeye devam ediyor. Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın eskisi kadar popüler olmadığını söylemesi ise hiçbir açıdan ciddiye alınacak bir şey değil. Dünyanın en bilinen liderlerinin başında gelen Cumhurbaşkanımız hakkında söylenen bu sözü kimse ciddiye almaz. Cumhurbaşkanımız tüm dünyanın sözüne dikkat kesildiği bir liderdir. Özgür Özel'in toplumsal ve siyasi çalkantıdan bahsetmesi ise sadece hezeyandır.

Milletimiz kardeşlik, birlik ve dirlik içinde tarihsel yürüyüşünü sürdürüyor. 'Çalkantı' olan tek yer ise içindeki taht kavgaları yüzünden CHP'dir. Özgür Özel'in, milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, NATO müttefiklerimiz için tehdit olarak tanımlaması, kendi siciline yazdığı bir utançtır. Siyasi tarihimizde bu derece çarpık bir zihniyet görülmedi. Bu sözü söyleyen kişi 'vesayetçi zihniyetin personeli' olmaktan öteye gidemez."

ÖZGÜR ÖZEL'İN YAZISI

Özgür Özel, Financal Times'taki makalesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ni uluslararası alanda bir güç gösterisi olarak kullanacağını öne sürdü. Bu görüntünün Türkiye’deki farklı sorunları perdelediğini savundu.

Hükümetin ülkenin gerçeklerini uluslararası kamuoyundan gizlemeye çalıştığını ileri süren Özel, barışçıl protestocuların yanı sıra avukatlar, gazeteciler ve akademisyenlerin de gözaltına alındığını ifade etti. Bu durumun yalnızca Türkiye açısından değil, NATO müttefikleri açısından da risk oluşturduğunu söyledi.

Türkiye’nin jeopolitik konumuna dikkat çeken Özel, ülkenin stratejik öneminin tartışılmaz olduğunu belirtti ancak iç dinamiklere ilişkin farklı bir tablo bulunduğunu savundu.

Ekonomik sorunlara değinen Özel, enflasyonun yüzde 30’un üzerinde seyrettiğini, tüketici güveninin zayıf olduğunu ve vatandaşların kendilerini daha yoksul ve güvensiz hissettiğini öne sürdü. Türkiye’nin Avrupa’nın en büyük cezaevi nüfusuna sahip olduğunu da ifade etti.

2024 yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, AK Parti’nin oy kaybettiğini, CHP’nin ise yerel yönetimlerde güç kazandığını söyledi.

Erdoğan’ın demokratik rekabet yerine devlet ve yargı imkanlarını kullandığını öne süren Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik süreçlere ve CHP kurultayıyla ilgili iddialara da değindi.

Erdoğan’ın kendisine sadık bir muhalefet oluşturmaya çalıştığını savunan Özel, bunun seçimlere katılan ancak iktidarı tehdit etmeyen bir model olduğunu iddia etti.

Rusya ve Belarus örneklerini de hatırlatan Özel, demokratik rekabetin olmadığı bir yapının güvenilir ortak olamayacağını ifade etti. Türkiye’de değişimin ancak halkın iradesiyle gerçekleşebileceğini vurguladı.

Vatandaşların seçim yoluyla değişim inancını kaybetmesinin toplumsal ve siyasi riskler doğurabileceğini belirten Özel, Türkiye’deki gelişmelerin Avrupa güvenliği ve NATO’nun güney kanadı üzerinde de etkiler oluşturabileceğini söyledi.

Makalesinin sonunda Özel, Türkiye’nin geleceğine yalnızca Türk halkının karar verebileceğini vurgulayarak, hiçbir ülkenin Türkiye’nin siyasi geleceğini belirleme görevi olmadığını ifade etti.