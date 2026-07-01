CHP Kurultay Ceza Davası 16 Eylül'e ertelendi.

Davanın 6 Mayıs tarihinde görülen son duruşmasında İBB davası itirafçısı Adem Soytekin’in tanık olarak dinlenmesine karar verilmişti. İBB davası sanıkları arasında yer alan Soytekin, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin ardından tahliye edilmişti.

ADEM SOYTEKİN: KURULTAY TARİHİ AKLIMA GELMEDİ

Soytekin duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Soytekin, 2021’de KİPTAŞ’tan CHP’li isimlere dairelerin ödeme kolaylığı ile satıldığını söyledi.

Soytekin, mahkeme başkanının "Dairelerin verilmesi karşılığında delege iradesi etkilendi mi?" sorusuna "Benim bildiğim yok. Kiptaş’ın bize gönderdiği isimler ve bu isimlere daireler satıldı" diye yanıt verdi.

Ardından söz alan CHP’nin avukatlarından Çağlar Çağlayan, Soytekin'e şu soruyu yöneltti:

"2021 Aralık - 2022 Ocak tarihinde satılan taşınmazların satılması esnasında size ‘biz kurultay için söz verdik bu isimlere sat, parti içi iktidarı tesis etmek için bu kişilere daire vermemiz gerekiyor’ diyen kimse oldu mu?"

Soytekin ise şu yanıtı verdi

"Hayır öyle bir konuşma geçmedi. Bu daireleri CHP’li ve Büyükşehir belediyesinde çalışmış kişilere vereceğiz gibi bir konuşma geçti."

Soytekin, Çağlayan'ın "Kurultay’ın ne zaman yapıldığını biliyor musunuz?" sorusunu ise "Aklıma gelmedi de biliyorum tarihini... 2023 diye biliyorum" diye yanıtladı.

MUTLAK BUTLAN KARARI VERİLMİŞTİ

Genel başkan değişiminin yaşandığı ve Özgür Özel'in CHP lideri seçildiği kurultay hakkında yerel mahkeme 'mutlak butlan' kararı vermiş ve Kemal Kılıçdaroğlu tekrar CHP'nin başına getirilmişti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Davanın geçmişi, 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'a dayanıyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından 38'inci Olağan Kurultay'a 'şaibe karıştırıldığı' iddia edilmiş; delegelerin oylarının rüşvet karşılığında satın alındığı öne sürülerek farklı mahkemelerde dava açılmıştı. Bu davalar 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti.

KILIÇDAROĞLU İSE MAĞDUR SIFATIYLA BULUNUYOR

Davada eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş şikâyetçi, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur sıfatıyla bulunuyor.

İMAMOĞLU DAHİL 12 SANIK YARGILANIYOR

Sanıklar arasında yaklaşık 1,5 yıldır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan seçilmiş İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Özgür Çelik’in de aralarında olduğu 12 kişi yer alıyor. 12 sanık hakkında 1 ila 3 yıl arası hapis cezası isteniyor.

6 Mayıs tarihinde görülen son duruşmada İBB davası itirafçısı Adem Soytekin’in tanık olarak dinlenmesine karar verilmişti.

ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Özgür Özel, Soytekin'in dinlenmesi kararına ilişkin, "Adem Soytekin demiş ki 'Bir şey duydum birinden' gelsin anlatsın. Kimden duyduysa ona da sorulsun. En ufak bir şüphe kalmayana kadar bu işleri sorsunlar, soruştursunlar. Çünkü bu iş leke kaldırmaz bir iş ve CHP'nin kurultayı öyle lekelenebilecek bir kurultay değil" ifadelerini kullanmıştı.