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Trabzonspor, transfer piyasasında fırtına gibi eserek kadrosunu dört yeni isimle güçlendirdiğini duyurdu. Bordo-mavili yönetim, Melih Kabasakal, Thierry Darnel Karadeniz, Metehan Mimaroğlu ve milli savunmacı Samet Akaydin’i renklerine bağladığını resmi olarak ilan etti. Yeni sezon öncesi takviye operasyonlarına hız kesmeden devam eden Karadeniz ekibi, anlaşmaya vardığı bu futbolcuların sözleşme şartlarını ve mali detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletti.

🇹🇷🔥 Yeni ekip hazır!



Metehan Mimaroğlu x Melih Kabasakal x Samet Akaydin x Thierry Karadeniz pic.twitter.com/27Lr5Afm4Y — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 1, 2026

Kulüpten yapılan resmi bilgilendirmelerde oyuncuların kontrat detayları şu şekilde paylaşıldı:

MELİH KABASAKAL

"Profesyonel futbolcu Melih Kabasakal'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Gaziantep FK ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Gaziantep FK'ne sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 22.500.000.-TL 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir."

THIERRY KARADENİZ

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Thierry Darnel Karadeniz ile 5 (Beş) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir sezon için 80.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, oyuncuya, bir defaya mahsus olmak üzere 80.000.-EUR imza ücreti ödenecektir."

METEHAN MİMAROĞLU

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Metehan Mimaroğlu ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonunda, 27.000.000.-TL garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2027/2028 futbol sezonunda 35.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir."

SAMET AKAYDİN

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Samet Akaydın ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonunda 43.500.000.-TL garanti ücret ve 2027/2028 futbol sezonunda 53.875.000.-TL garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2028/2029 futbol sezonunda 60.100.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,6'sı oranında ödeme yapılacaktır."