Kaynak: AA

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) bünyesinde faaliyet gösteren Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), küresel okyanus sıcaklıklarına dair yeni analiz sonuçlarını paylaştı. Elde edilen verilere göre, küresel deniz yüzeyi sıcaklığı 21 Haziran tarihinde 20,86 derece olarak ölçüldü ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu değerle birlikte, 2023 ve 2024 yıllarında kayıtlara geçen 20,83 derecelik eski rekorlar geride bırakıldı.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2 Haziran 2026'da Ekvatoral Pasifik bölgesinde El Nino hava dalgasının başladığını duyurmuştu. Uzmanlar, hem bu gelişmenin hem de son aylarda farklı okyanus havzalarında gözlemlenen olağan dışı sıcaklıkların ardından yeni bir rekor gelmesini bekliyordu.

Kutup bölgelerinin dışındaki küresel okyanus sıcaklıklarının, son üç yıldır uzun vadeli ortalamaların 0,35 ila 0,73 derece üzerinde seyrettiği belirtildi. Haziran ayı itibarıyla bu sıcaklık sapmaları, yılın bu dönemi için kaydedilen en yüksek oranlara ulaştı. Yaşanan bu rekor yükselişin; küresel iklim dengesi, hava şartları ve denizdeki canlı yaşamı üzerinde derin etkiler bırakmasından endişe ediliyor.