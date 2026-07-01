Yeniçağ Gazetesi
01 Temmuz 2026 Çarşamba
İstanbul 32°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Yargıtay üye sayılarını açıkladı, milliyetçi cephe coştu: Siyasette yarış kızıştı

Yargıtay üye sayılarını açıkladı, milliyetçi cephe coştu: Siyasette yarış kızıştı

Yargıtay, 2026 yılında siyasi partilerin üye sayısındaki değişimleri açıkladı. AK Parti son 6 ayda en çok üye kazanan parti olurken, milliyetçi partilere yapılan üye kayıtlarında ciddi artış dikkat çekti.

Aykut Metehan Aykut Metehan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yargıtay üye sayılarını açıkladı, milliyetçi cephe coştu: Siyasette yarış kızıştı - Resim: 1

Yargıtay, 2026 yılının ilk altı ayında siyasi partilerdeki üye değişimi verilerini açıkladı. Buna göre Milliyetçi partilerde gözlemlenen üye sayısı, Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte paralellik gösterdi.

1 9
Yargıtay üye sayılarını açıkladı, milliyetçi cephe coştu: Siyasette yarış kızıştı - Resim: 2

Milliyetçi partiler arasında en çok üye kazanan parti 36 bin 741 yeni üye ile Anahtar Parti olurken, Zafer Partis de bu süreçte üye sayısını artıran partiler arasında yer aldı.

2 9
Yargıtay üye sayılarını açıkladı, milliyetçi cephe coştu: Siyasette yarış kızıştı - Resim: 3

Mutlak butlan kararının ardından siyasette konuşulan senaryolar her geçen gün farklılık gösterse de, özellikle Terörsüz Türkiye sürecinin işletildiği ve Abdullah Öcalan'a özgürlük mitingleri yapıldığı bir atmosferde milliyetçi partilerin üye sayısındaki artış dikkat çekti.

3 9
Yargıtay üye sayılarını açıkladı, milliyetçi cephe coştu: Siyasette yarış kızıştı - Resim: 4

İşte Yargıtay'ın verilerine göre 2026'nın ilk 6 ayında partilerdeki üye sayısı değişimleri:

4 9
Yargıtay üye sayılarını açıkladı, milliyetçi cephe coştu: Siyasette yarış kızıştı - Resim: 5

AK Parti: +166 bin 612

MHP: +3 bin 101

5 9
Yargıtay üye sayılarını açıkladı, milliyetçi cephe coştu: Siyasette yarış kızıştı - Resim: 6

Saadet Partisi: +60 bin 638

Yeniden Refah Partisi: +50 bin 152

6 9
Yargıtay üye sayılarını açıkladı, milliyetçi cephe coştu: Siyasette yarış kızıştı - Resim: 7

Gelecek Partisi: -1.133

DEVA Partisi: -2 bin 624

7 9
Yargıtay üye sayılarını açıkladı, milliyetçi cephe coştu: Siyasette yarış kızıştı - Resim: 8

İYİ Parti: -6 bin 706

CHP: -42 bin 784

8 9
Yargıtay üye sayılarını açıkladı, milliyetçi cephe coştu: Siyasette yarış kızıştı - Resim: 9

Anahtar Parti: +36 bin 741

Zafer Partisi: +3 bin 315

9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro