Yargıtay, 2026 yılının ilk altı ayında siyasi partilerdeki üye değişimi verilerini açıkladı. Buna göre Milliyetçi partilerde gözlemlenen üye sayısı, Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte paralellik gösterdi.
Yargıtay üye sayılarını açıkladı, milliyetçi cephe coştu: Siyasette yarış kızıştı
Yargıtay, 2026 yılında siyasi partilerin üye sayısındaki değişimleri açıkladı. AK Parti son 6 ayda en çok üye kazanan parti olurken, milliyetçi partilere yapılan üye kayıtlarında ciddi artış dikkat çekti.Aykut Metehan
Milliyetçi partiler arasında en çok üye kazanan parti 36 bin 741 yeni üye ile Anahtar Parti olurken, Zafer Partis de bu süreçte üye sayısını artıran partiler arasında yer aldı.
Mutlak butlan kararının ardından siyasette konuşulan senaryolar her geçen gün farklılık gösterse de, özellikle Terörsüz Türkiye sürecinin işletildiği ve Abdullah Öcalan'a özgürlük mitingleri yapıldığı bir atmosferde milliyetçi partilerin üye sayısındaki artış dikkat çekti.
İşte Yargıtay'ın verilerine göre 2026'nın ilk 6 ayında partilerdeki üye sayısı değişimleri:
AK Parti: +166 bin 612
MHP: +3 bin 101
Saadet Partisi: +60 bin 638
Yeniden Refah Partisi: +50 bin 152
Gelecek Partisi: -1.133
DEVA Partisi: -2 bin 624
İYİ Parti: -6 bin 706
CHP: -42 bin 784
Anahtar Parti: +36 bin 741
Zafer Partisi: +3 bin 315