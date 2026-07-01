Yeniçağ Gazetesi
01 Temmuz 2026 Çarşamba
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Anasayfa Ekonomi Emekli maaş promosyonu güncellendi: İşte en yüksek oranı veren banka

Emekli maaş promosyonu güncellendi: İşte en yüksek oranı veren banka

Bankalar Temmuz ayında emekli promosyonu yarışını kızıştırdı. Maaşını taşıyanlara yüksek nakit ödeme, faizsiz kredi ve ek avantajlar sunulurken, promosyon tutarı maaşa göre değişiyor. Taahhüt süresi dolmadan da cayma bedeliyle banka değiştirilebiliyor. İşte banka banka güncel oranlar...

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Emekli maaş promosyonu güncellendi: İşte en yüksek oranı veren banka - Resim: 1

Temmuz 2026 emekli maaş zammı öncesi bankalar arasında promosyon yarışı hızlandı. Milyonlarca emekliyi hedefleyen kamu ve özel bankalar, maaş taşıma karşılığında sundukları nakit promosyonları 30 bin TL bandının üzerine çıkardı.

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Emekli maaş promosyonu güncellendi: İşte en yüksek oranı veren banka - Resim: 2

2026 Temmuz itibarıyla emekli promosyonlarında rekabet tarihi seviyelere ulaştı. Bankalar, yeni müşteri kazanmak için özellikle Temmuz ayında ek avantaj paketleri ve bonus ödemelerini artırarak rekabeti yoğunlaştırdı.

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Emekli maaş promosyonu güncellendi: İşte en yüksek oranı veren banka - Resim: 3

Emekliler için 3 yıllık maaş taşıma taahhüdü karşılığında verilen promosyonlar, ek kampanyalar ve kart harcamalarıyla birlikte 32 bin TL’ye kadar yükseldi. Peki, En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

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Emekli maaş promosyonu güncellendi: İşte en yüksek oranı veren banka - Resim: 4

2026 TEMMUZ EMEKLİ PROMOSYONLARI

ING Bank emekli promosyonu ne kadar?

32.000 TL’ye varan promosyon

Maaş taşıma + ek koşullarla (otomatik ödeme, gelir aralığı vb.) artan tutarlar

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Emekli maaş promosyonu güncellendi: İşte en yüksek oranı veren banka - Resim: 5

Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar?

30.000 TL’ye varan promosyon

3 yıl maaş taşıma taahhüdü ile

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Emekli maaş promosyonu güncellendi: İşte en yüksek oranı veren banka - Resim: 6

DenizBank emekli promosyonu ne kadar?

30.000 TL’ye varan promosyon

12.000 TL ana + ek ürünlerle 18.000 TL’ye kadar ilave kazanç

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Emekli maaş promosyonu güncellendi: İşte en yüksek oranı veren banka - Resim: 7

VakıfBank emekli promosyonu ne kadar?

30.000 TL’ye varan toplam kazanım

12.000 TL nakit + kart harcamalarına bağlı ek ödüller

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Emekli maaş promosyonu güncellendi: İşte en yüksek oranı veren banka - Resim: 8

Garanti BBVA emekli promosyonu ne kadar?

25.000 TL’ye varan promosyon

15.000 TL nakit + ek kampanyalarla bonus kazançlar

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Emekli maaş promosyonu güncellendi: İşte en yüksek oranı veren banka - Resim: 9

Türkiye İş Bankası emekli promosyonu ne kadar?

25.000 TL’ye varan promosyon

15.000 TL ana + 10.000 TL ek promosyon

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Emekli maaş promosyonu güncellendi: İşte en yüksek oranı veren banka - Resim: 10

TEB emekli promosyonu ne kadar?

21.000 TL’ye varan promosyon

Fatura talimatı ile ek ödeme avantajı

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Emekli maaş promosyonu güncellendi: İşte en yüksek oranı veren banka - Resim: 11

QNB Finansbank emekli promosyonu ne kadar?

20.000 TL’ye varan promosyon

Maaş taşıma + 3 yıl taahhüt şartı

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Emekli maaş promosyonu güncellendi: İşte en yüksek oranı veren banka - Resim: 12

Akbank emekli promosyonu ne kadar?

15.000 TL’ye varan promosyon

3 yıl maaş alma taahhüdü ile

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Emekli maaş promosyonu güncellendi: İşte en yüksek oranı veren banka - Resim: 13

En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

2026 Temmuz itibarıyla açıklanan kampanyalara göre en yüksek promosyon sunan bankalar arasında ING Bank 32.000 TL’ye varan ödeme ile zirvede.

Bunun yanında:

Yapı Kredi: 30.000 TL’ye varan promosyon

DenizBank: 30.000 TL’ye varan promosyon

VakıfBank: 30.000 TL’ye varan kazanım

İş Bankası: 25.000 TL’ye varan promosyon

Garanti BBVA: 25.000 TL’ye varan promosyon

QNB: 20.000 TL’ye varan promosyon

Akbank: 15.000 TL’ye varan promosyon

TEB: 21.000 TL’ye varan promosyon veriyor.

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Emekli maaş promosyonu güncellendi: İşte en yüksek oranı veren banka - Resim: 14

NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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