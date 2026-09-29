Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Sosyal sigorta emeklilerine 40 bin TL ikramiye verilecek: Tarih verildi

Sosyal sigorta emeklilerine 40 bin TL ikramiye verilecek: Tarih verildi

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun 50’nci kuruluş yılı dolayısıyla kasım ayında yaklaşık 48 bin emekliye 40 bin TL ikramiye ödeneceğini açıkladı. Üstel ayrıca, hayat pahalılığına ek yüzde 10 maaş artışı yapılacağını duyurdu. Tarih de verdi.

Kaynak: Diğer
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Sosyal sigorta emeklilerine 40 bin TL ikramiye verilecek: Tarih verildi - Resim: 1

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun 50’nci kuruluş yılı vesilesiyle emeklilere yönelik yeni sosyal destek paketini açıkladı.

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Sosyal sigorta emeklilerine 40 bin TL ikramiye verilecek: Tarih verildi - Resim: 2

Giynik Gazetesi'nde yer alan habere göre Üstel, yaklaşık 48 bin Sosyal Sigorta emeklisinin yüzünü güldürecek ikramiye ve maaş artışı kararlarını kamuoyuyla paylaştı.

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Sosyal sigorta emeklilerine 40 bin TL ikramiye verilecek: Tarih verildi - Resim: 3

Başbakan Üstel, yaptığı yazılı açıklamada kasım ayı içerisinde yaklaşık 48 bin Sosyal Sigorta emeklisine tek seferlik 40 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağını belirtti.

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Sosyal sigorta emeklilerine 40 bin TL ikramiye verilecek: Tarih verildi - Resim: 4

YÜZDE 10’LUK EK MAAŞ ZAM TARİHİ NETLEŞTİ

Emeklilere daha önce verilen sözlerin arkasında durduklarını ifade eden Üstel, maaş artışına ilişkin takvimi de açıkladı.

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Sosyal sigorta emeklilerine 40 bin TL ikramiye verilecek: Tarih verildi - Resim: 5

Daha önce sözü verilen yüzde 10’luk maaş artışının, hayat pahalılığı oranına ek olarak 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere emekli maaşlarına yansıtılacağı duyuruldu

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Sosyal sigorta emeklilerine 40 bin TL ikramiye verilecek: Tarih verildi - Resim: 6

Hükümetin verdiği sözleri tek tek yerine getirdiğini savunan Üstel, "Emeklilerimizin yanında durmaya devam ediyoruz" diyerek, yeni sosyal desteğin ve düzenlemelerin bu anlayışın bir sonucu olduğunu vurguladı.

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Sosyal sigorta emeklilerine 40 bin TL ikramiye verilecek: Tarih verildi - Resim: 7

MUHALEFETE CTP ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

Yazılı açıklamasında ana muhalefet partisi CTP’ye de yüklenen Başbakan Üstel, muhalefetin hükümet tarafından yürütülen yatırımlara ve Türkiye ile ortaklaşa gerçekleştirilen projelere karşı bir tutum sergilediğini öne sürdü.

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Sosyal sigorta emeklilerine 40 bin TL ikramiye verilecek: Tarih verildi - Resim: 8

Kendi hükümetleri döneminde maaşların ve üretici alacaklarının aksamadan zamanında ödendiğini dile getiren Üstel; büyük projeleri hayata geçirdiklerini,

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Sosyal sigorta emeklilerine 40 bin TL ikramiye verilecek: Tarih verildi - Resim: 9

UBP'nin hizmet ve yatırım odaklı anlayışıyla önümüzdeki dönemde de sosyal destekleri sürdüreceğini ifade etti.

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