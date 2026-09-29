Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (29 Eylül 2026)

En çok merak edilen soruların başında ise Kapalıçarşı’da gram altın fiyatlarında oldu. 24 Ağustos’ta 7 bin 227 TL satış fiyatına kadar gelen gram altın satış fiyatı büyük kayıplar yaşayarak 6 bin 566 TL seviyelerine kadar geriledi.