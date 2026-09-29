Altın piyasasında deprem sürerken, son 2 aya yakın en dip seviyesini gördü. Tahvil faizlerindeki artış ve FED’in şahin politikasıyla altın piyasasında düşüşler görülmüştü. Bugün ise altın piyasası pozitif seyirde başladı.
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (29 Eylül 2026)
Fed’in şahin politikaları ve yükselen tahvil faizleriyle son iki ayın dip seviyesine gerileyen altın piyasası, 35 gündür süren sert kayıpların ardından yeni güne sınırlı yükselişle başladı. Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatları değişti.Süleyman Çay
Spot piyasada ons altın fiyatı Ağustos ayındaki dip seviyesine geri döndü. 35 günde ons altındaki kayıp sadece yüzde 11,90’u buldu. 558 dolarlık kayıp ise dikkat çekti.
Ons altın tarafında yaşanan düşüş ise dün yüzde 4’e dayanmıştı. Ons altın cephesi ise bugün güne yükseliş ile başladı. Yüzde 0,42’lik bir artışla ons altın 4 bin 132 dolar seviyesine geldi.
Gram altın TL cephesinde ise 35 günlük kayıp yüzde 10,51 olarak kaydedildi. 764 TL birden 35 günde gram altın düşüş yaşadı.
Dün ise gram altın yüzde 4’e yaklaşan bir düşüş görüldü. Bugün ise pozitif seyirde başlayan gram altın yüzde 0,44’lük artışla 6 bin 509 TL’ye geldi.
En çok merak edilen soruların başında ise Kapalıçarşı’da gram altın fiyatlarında oldu. 24 Ağustos’ta 7 bin 227 TL satış fiyatına kadar gelen gram altın satış fiyatı büyük kayıplar yaşayarak 6 bin 566 TL seviyelerine kadar geriledi.
Dün yüzde 3’ü aşan kayıplar yaşayan gram altın ise güne iyimserlikle başladı. Gram altın yüzde 0,47’lik artışla 6 bin 565 TL seviyelerinde saat 07.03 sıralarında kaydetti.
Kapalıçarşı'daki altın fiyatlarında son durum şu şekilde;
Gram Altın: Alış fiyatı 6.480,38 TL, satış fiyatı 6.565,83 TL.
Çeyrek Altın: Alış fiyatı 10.616,00 TL, satış fiyatı 10.712,00 TL.
Yarım Altın: Alış fiyatı 21.232,00 TL, satış fiyatı 21.418,00 TL.
Tam Altın: Alış fiyatı 42.334,00 TL, satış fiyatı 42.711,00 TL.
Gremse Altın: Alış fiyatı 105.054,00 TL, satış fiyatı 106.270,00 TL.
Has Altın: Alış fiyatı 6.513,11 TL, satış fiyatı 6.552,89 TL
Dolar TL ise 49 TL sınırına dayandı. Yüzde 0,12’lik yükseliş ile güne başlayan dolar 48,99 TL seviyelerine geldi.
Brent Ham Petrol ise güne yüzde 0,92’lik artışla 99,67 TL varil fiyatıyla satışa çıkıyor.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.