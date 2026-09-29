Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Köklü çikolata markası marketlerden toplatılıyor: 48 saat karantina uyarısı

Köklü çikolata markası marketlerden toplatılıyor: 48 saat karantina uyarısı

Ünlü bir çikolata markasının ürünlerinde ortaya çıkan tehlikeli bakteri yüzünden raflar boşaltılırken, bu çikolataları tüketenlere 48 saatlik karantina uyarısı geldi.

Kaynak: Diğer
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Köklü çikolata markası marketlerden toplatılıyor: 48 saat karantina uyarısı - Resim: 1

Son dönemin en büyük lezzet çılgınlığı haline gelen ve kapış kapış satan dev markanın çikolatalarında ciddi bir sağlık riski tespit edildi.

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Köklü çikolata markası marketlerden toplatılıyor: 48 saat karantina uyarısı - Resim: 2

Gıda Standartları Ajansı (FSA), halk sağlığını tehdit eden tehlikeli bir bakteri nedeniyle acil koduyla bildiri yayınlayarak ürünlerin derhal raflardan toplatılması talimatını verdi. Tüketenlerin ise 48 saat boyunca kimseyle temas etmemesi gerektiği vurgulanıyor.

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Köklü çikolata markası marketlerden toplatılıyor: 48 saat karantina uyarısı - Resim: 3

Dağıtıcı firma World of Sweets, popüler ürün dizisinde gıda zehirlenmelerine ve ciddi mide enfeksiyonlarına yol açan Salmonella bakterisine rastlandığını bildirdi.

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Köklü çikolata markası marketlerden toplatılıyor: 48 saat karantina uyarısı - Resim: 4

Sözcü'de yer alan habere göre, tehlike saçan bakterinin tespit edilmesinin ardından mağaza zincirleri alarm durumuna geçti ve ilgili seriler satış noktalarından hızla çekilmeye başlandı.

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Köklü çikolata markası marketlerden toplatılıyor: 48 saat karantina uyarısı - Resim: 5

FSA tarafından yapılan resmi duyuruda, ürünü satın alan vatandaşların çikolataları kesinlikle tüketmemesi çağrısında bulunuldu.

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Köklü çikolata markası marketlerden toplatılıyor: 48 saat karantina uyarısı - Resim: 6

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER HANGİLERİ ?
Geri çağırma kararı, özellikle son dönemin trendi olan Dubai usulü spesiyalleri kapsıyor.

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Köklü çikolata markası marketlerden toplatılıyor: 48 saat karantina uyarısı - Resim: 7

Bu kapsamda 100 gramlık paketlerde satılan 318591 ürün kodlu Alyan Dubai Usulü Çıtır Künefe ve Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata ile 120 gramlık paketlerde satılan 319456 ürün kodlu Alyan Dubai Usulü Çikolatalı Truffles ürünleri raflardan indirildi.

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Köklü çikolata markası marketlerden toplatılıyor: 48 saat karantina uyarısı - Resim: 8

"48 SAAT KARANTİNA" KURALI GETİRİLDİ
Salmonella bakterisinin insan vücudunda yüksek ateş, şiddetli ishal ve karın kramplarına yol açtığına dikkat çeken yetkililer, belirtileri gösteren kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırmamak adına en az 48 saat boyunca işe, okula veya kreşe gitmemesi gerektiği vurgulandı.

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Köklü çikolata markası marketlerden toplatılıyor: 48 saat karantina uyarısı - Resim: 9

Satış noktalarında uyarı bildirimleri yayınlanırken, riskli gruptaki bu çikolatalardan herhangi birini satın alan tüketicilerin, ürünleri satın aldıkları mağazaya iade ederek ücretlerini tam olarak geri alabilecekleri ifade edildi.

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Köklü çikolata markası marketlerden toplatılıyor: 48 saat karantina uyarısı - Resim: 10

Gıda emniyet yetkilileri, yerel birimlerle koordineli şekilde saha denetimlerini sürdürürken tüketicilerin ambalaj üzerindeki seri kodlarını dikkatle incelemeleri hatırlatıldı.

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