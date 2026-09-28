Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Üreticinin umudu bir başka bahara kaldı: Bahçede 10 lira

Üreticinin umudu bir başka bahara kaldı: Bahçede 10 lira

Mersin’in Mut ilçesinde zeytin üreticilerinin umutları ve hayalleri bir başka bahara kaldı. Kalp sağlığı ve vücuttaki hücrelere kalkan olan zeytin rekolte yüksek ama para etmedi. Tüccar üreticiye büyüklüğünü göre 10 liradan fiyat belirledi.

Kaynak: İHA
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Üreticinin umudu bir başka bahara kaldı: Bahçede 10 lira - Resim: 1

Hasada başlanan zeytinlerin elek gözüne göre en yüksek fiyatı.

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Üreticinin umudu bir başka bahara kaldı: Bahçede 10 lira - Resim: 2

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasadı başlarken boyutuna ve cinsine göre en küçüğünün 10, en büyüğünün ise 60 TL'den alındığı öğrenildi.

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Üreticinin umudu bir başka bahara kaldı: Bahçede 10 lira - Resim: 3

Yurt genelinde üretilen zeytinin büyük bir bölümü Mut ilçesinde 269 bin dekar alandaki ağaçlardan elde ediliyor. 13 milyon kayıtlı ağacın bulunduğu ilçede zeytin önemli bir gelir getiriyor.

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Üreticinin umudu bir başka bahara kaldı: Bahçede 10 lira - Resim: 4

Hem üreticilerin hem de tarım işçilerinin kazandığı bahçelerde ilk hasatlar yapıldı. Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu yıl zeytin rekoltesinin yüksek olduğu 269 bin dekar alanda 300 bin ton ürün beklendiği belirtildi.

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Üreticinin umudu bir başka bahara kaldı: Bahçede 10 lira - Resim: 5

Hasada başlanan zeytinlerin elek gözüne göre en yüksek fiyatı 60 lira, en düşük fiyatı ise 10 lira oldu.

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Üreticinin umudu bir başka bahara kaldı: Bahçede 10 lira - Resim: 6

Hem üretim hem de satış yapanlardan Hasan Tepe, "Bu yıl zeytin hasadımız başladı, rekoltemiz yüksek. Geçen yıla rağmen fiyatlar düşük. Bu elek gözüne göre cinsine göre değişiyor.

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Üreticinin umudu bir başka bahara kaldı: Bahçede 10 lira - Resim: 7

10 lira ile 60 lira arasında alınıyor. İstediğimiz şu çiftçimiz daha iyi beklentiler halindeydi ama olmadı. Temennimiz daha iyi olması" dedi.

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Üreticinin umudu bir başka bahara kaldı: Bahçede 10 lira - Resim: 8

Üreticilerden İbrahim Arı ise, "Bu yıl Mut’ta zeytin sezonu başladı. Fiyatlar eleğine göre 10 liradan başlayıp 60 liraya kadar satılıyor, rekoltemiz yüksek" ifadelerini kullandı.

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Üreticinin umudu bir başka bahara kaldı: Bahçede 10 lira - Resim: 9
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Üreticinin umudu bir başka bahara kaldı: Bahçede 10 lira - Resim: 10
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Üreticinin umudu bir başka bahara kaldı: Bahçede 10 lira - Resim: 11
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Üreticinin umudu bir başka bahara kaldı: Bahçede 10 lira - Resim: 12
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