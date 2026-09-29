MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde ödül oyununu kimin kazandığı ve ödülün ne olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor.
MasterChef’te büyük ödül heyecanı nefes kesti: Kazanan isim şaşırttı
MasterChef ödül oyununda yarışmacılar karşı karşıya geldi. 28 Eylül 2026 MasterChef ödül oyununu kim kazandı, para ödülü ne kadar, kaç TL? İşte, MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar…Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
1 6
MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ödül oyunu için mutfağa girdi. Peki MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 28 Eylül MasterChef para ödülü ne kadar, kaç TL?
2 6
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te ödül oyununu Enes kazandı.
3 6
MASTERCHEF ÖDÜL NE KADAR?
MasterChef'te para ödülünün tutarı 100 bin TL olarak belirlendi.
4 6
MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
27 Eylül Pazar akşamı yarışmacılar elenmemek için mücadele etti. Haftanın eleme adayları Recep, Armağan, Eyyüp Can, Nilay, Enes, Hasan Alp, Muhammed ve Ayşe oldu.
5 6
MasterChef'te elenen yarışmacı Recep oldu.
6 6