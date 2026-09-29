Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef’te büyük ödül heyecanı nefes kesti: Kazanan isim şaşırttı

MasterChef’te büyük ödül heyecanı nefes kesti: Kazanan isim şaşırttı

MasterChef ödül oyununda yarışmacılar karşı karşıya geldi. 28 Eylül 2026 MasterChef ödül oyununu kim kazandı, para ödülü ne kadar, kaç TL? İşte, MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar…

Kaynak: Haber Merkezi
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MasterChef’te büyük ödül heyecanı nefes kesti: Kazanan isim şaşırttı - Resim: 1

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde ödül oyununu kimin kazandığı ve ödülün ne olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

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MasterChef’te büyük ödül heyecanı nefes kesti: Kazanan isim şaşırttı - Resim: 2

MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ödül oyunu için mutfağa girdi. Peki MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 28 Eylül MasterChef para ödülü ne kadar, kaç TL?

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MasterChef’te büyük ödül heyecanı nefes kesti: Kazanan isim şaşırttı - Resim: 3

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te ödül oyununu Enes kazandı.

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MasterChef’te büyük ödül heyecanı nefes kesti: Kazanan isim şaşırttı - Resim: 4

MASTERCHEF ÖDÜL NE KADAR?

MasterChef'te para ödülünün tutarı 100 bin TL olarak belirlendi.

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MasterChef’te büyük ödül heyecanı nefes kesti: Kazanan isim şaşırttı - Resim: 5

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

27 Eylül Pazar akşamı yarışmacılar elenmemek için mücadele etti. Haftanın eleme adayları Recep, Armağan, Eyyüp Can, Nilay, Enes, Hasan Alp, Muhammed ve Ayşe oldu.

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MasterChef’te büyük ödül heyecanı nefes kesti: Kazanan isim şaşırttı - Resim: 6

MasterChef'te elenen yarışmacı Recep oldu.

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