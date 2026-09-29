Emekli maaşları tarihe karışıyor: 75 milyarlık teklif

. Buna karşın emekli dernekleri ve sendikalar, milyonlarca yaşlı vatandaşın kira ve temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için yalnızca bu maaşa güvendiğini belirterek, vergi indirimi sağlamak amacıyla emeklilerin gelirinin kesilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguluyor.