Birleşik Krallık'ta emekliler Nisan ayında gelecek rekor maaş zammını beklerken, siyaset sahnesine düşen yeni bir rapor tartışma yarattı.
Emekli maaşları tarihe karışıyor: 75 milyarlık teklif
Avrupa'da yer alan ülkede Reform UK bağlantılı bir kuruluş, 75 milyar sterlinlik devasa bir vergi indirimi yaratmak için devlet emekli maaşının tamamen kaldırılmasını talep etti.Kaynak: Haber Merkezi
Reform UK bağlantılı bir düşünce kuruluşu, 75 milyar sterlinlik devasa bir vergi indirimi yaratmak için devlet emekli maaşının tamamen kaldırılmasını önerdi.
Sağ popülist Reform UK partisiyle bağlantılı Centre for a Better Britain (CFABB) adlı düşünce kuruluşu, yayımladığı 181 sayfalık raporda devlet emekli maaşının tamamen lağvedilmesi çağrısında bulundu.
Plan, emeklilik sisteminin kaldırılarak devlete 75 milyar sterlinlik devasa bir vergi indirimi alanı açılmasını öngörüyor.
Bu tasarı kapsamında özellikle veraset vergisinin (inheritance tax) kaldırılması ve sermaye kazancı vergisinin (capital gains tax) kademeli olarak sonlandırılması planlanıyor; muhalifler bu adımın ağırlıklı olarak en zengin vergi mükelleflerine yarayacağını belirtiyor.
Bu radikal iptal önerisi tartışılırken, mevcut sistemdeki emeklileri Nisan 2027'de büyük bir artış bekliyor.
Birleşik Krallık'taki "Üçlü Kilit" (Triple Lock) sistemi, devlet emekli maaşlarının her yıl enflasyon, ücret artışı veya yüzde 2,5 oranından hangisi en yüksekse o oranda artırılmasını yasal olarak garanti altına alıyor.
Son açıklanan yüzde 3,9'luk ücret büyümesi verisi baz alındığında, tam devlet emekli maaşının önümüzdeki Nisan ayında yıllık 12.548 sterlinden 13.036 sterline (haftalık 250,70 sterlin) yükseleceği hesaplandı.
. Bu artışla birlikte devlet emekli maaşı, tarihte ilk kez dondurulmuş kişisel vergi muafiyeti sınırını aşmış olacak.
Mevcut devlet emekli maaşı bütçesinin GSYH'nin yüzde 5'ini aşarak zirve yapması, sistemin geleceği hakkındaki tartışmaları alevlendirdi.
Raporu destekleyen kesimler, yaşlanan nüfusla birlikte mevcut maliyetlerin sürdürülemez bir noktaya ulaştığını ve yatırım destekli özel bir fonlama modeline geçilmesi gerektiğini savunuyor.
. Buna karşın emekli dernekleri ve sendikalar, milyonlarca yaşlı vatandaşın kira ve temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için yalnızca bu maaşa güvendiğini belirterek, vergi indirimi sağlamak amacıyla emeklilerin gelirinin kesilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguluyor.