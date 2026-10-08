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Zerrin Tekindor ve Halit Ergenç'in sahnedeki neşeli etkileşimi, bir izleyicinin esprili müdahalesiyle unutulmaz bir anıya dönüştü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sahnede Tekindor'un Ergenç'in sakalını okşaması üzerine salondan yükselen "Ama Bergüzar var!" uyarısı salonda kahkahalara neden oldu.

Bu sürpriz çıkışa Zerrin Tekindor, "Bergüzar her zaman var" diyerek samimi bir karşılık verdi. Olay anında orada bulunan Bergüzar Korel de gülümseyerek "Ne için dediler?" sorusuyla bu renkli diyaloğa dahil oldu.

Üç ünlü isim arasında yaşanan bu sıcak ve eğlenceli etkileşim, kısa sürede sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.