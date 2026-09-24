Kaynak: Dış Haberler Servisi

Olay İngilterede 2019 yılında yaşandı. İngiltere’nin Hereford kentinde yaşayan 58 yaşındaki fabrika işçisi Ade Goodchild, sıradan başlayan bir hafta sonunda hayatını tamamen değiştirecek haberi aldı.

Aynı metal fabrikasında 24 yıldan uzun süredir çalışan Goodchild, 15 Mart 2019 Cuma günü Hereford’daki Ledbury Road üzerinde bulunan bir Co-op mağazasından EuroMillions bileti satın aldı.

Çekilişte 3, 15, 24, 42 ve 46 numaraları ile Şanslı Yıldızlar’da 9 ve 12 çıktı.

Goodchild ise biletini ancak ertesi sabah kontrol etti.

ÖNCE 5 STERLİN KAZANDIĞINI SANDI

Biletini kontrol cihazına okuttuğunda kazananlara verilen sesi duydu. İlk anda yalnızca 5 sterlin kazandığını düşündü.

Ekrana biraz daha dikkatli bakınca bu kez ödülün 71 bin sterlin olduğunu sandı.

Ancak rakamlar hâlâ ona tam olarak net görünmüyordu.

Gözlüğünü taktı ve bileti bir kez daha kontrol etti.

O anda bütün numaralarının eşleştiğini ve büyük ikramiyeyi kazandığını fark etti.

71 BİN DEĞİL, 71 MİLYON STERLİN

Goodchild’ın kazandığı ikramiye tam olarak 71 milyon 57 bin 439 sterlindi.

Üstelik büyük ikramiyeyi paylaşacağı başka bir kazanan da yoktu. Goodchild, çekilişin tek jackpot sahibi olmuştu.

Bu ödülle o dönem İngiltere’nin en büyük piyango kazananları arasına girdi.

Şoku atlatmaya çalışan Goodchild’ın ilk yaptığı şey ise annesi ve babasını aramak oldu.

Ailesinin haberi duyduğunda büyük şaşkınlık yaşadığını anlatan talihli işçi, milyonlar değerindeki bileti ikramiyeyi teslim alana kadar güvenli olduğunu düşündüğü bir yerde sakladı: Çorap çekmecesinde.

KAZANCINI PİZZAYLA KUTLADI

71 milyon sterlinlik servetin ardından gösterişli bir kutlama yapmak yerine pizza yiyen Goodchild, kısa süre sonra yıllardır çalıştığı fabrikadaki işinden ayrılacağını açıkladı.

Bir daha vardiyalı çalışmak istemediğini söyleyen Goodchild’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise paranın hayatını değiştirip değiştirmeyeceğine ilişkin sözleri oldu.

Milyonlar kazandıktan sonra “Para beni değiştirmeyecek” demeyi tercih etmeyen Goodchild, açık konuştu:

“Kesinlikle değiştirecek.”

HAVUZLU EV, ŞOFÖR VE ÖZEL ŞEF

Goodchild’ın yeni hayatına ilişkin planları da kısa sürede şekillendi.

Talihli işçi; yüzme havuzu ve jakuzisi bulunan büyük bir ev, şoför ve özel şef istediğini söyledi.

Köpeklerinin rahatça dolaşabileceği geniş bir alan, hamak kurabileceği bir bahçe ve güzel bir manzara da hayalleri arasındaydı.

Yeni bir otomobil almak, büyük spor organizasyonlarını yerinde izlemek, Grand Canyon’u ve Giza Piramitleri’ni görmek de planları arasında yer aldı.

Goodchild ayrıca servetinin bir bölümünü Güney Galler kökenli ailesi için harcayacağını açıkladı.

Kazancı, 20 Mart 2019’da Malvern’daki The Abbey Hotel’de düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Bir sabah gözlüğünü takıp ekrana yeniden bakmasıyla başlayan birkaç saniye, 24 yıldır fabrikada vardiya çalışan Ade Goodchild’ın hayatını tamamen değiştirdi.