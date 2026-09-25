Bursa’da düğün geleneği şaşırttı: 200 metrelik yol 4 saatte geçildi

Bursa’nın Kestel ilçesindeki Derekızık köyünde yaklaşık bir asırdır sürdürülen düğün geleneği yine renkli görüntülere sahne oldu. Zonguldak’tan Bursa’ya gelin gelen Tuğba Yılmaz’ın bulunduğu araç, köy girişinden damat evine kadar 200 metrelik yolu ancak 4 saatte tamamladı.