Mert Demir, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın arabada Sting'in “Shape of My Heart” şarkısına söylediği anları kayda aldı. Demir'in paylaştığı videoda Sarıkaya'nın doğal ve ilgi çekici bakışları dikkat çekti.
MERT DEMİR KAMERAYA ALDI
Mert Demir, sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı birlikte yolculuk yaptıkları sırada görüntüledi. Araçta kaydedilen videoda Sarıkaya, Sting'in ünlü şarkısı “Shape of My Heart”’ı söyledi. Demir, çektiği görüntüyü hesabından paylaştı aynı zamanda paylaşıma Serenay Sarıkaya’yı etiketledi.
SERENAY'IN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ
Videoda Sarıkaya'nın şarkıya eşlik ederken Mert Demir'e attığı bakışlar dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu. Ünlü oyuncunun profesyonel çekimlerden uzaktaki doğal görüntüsü de paylaşımda öne çıktı.