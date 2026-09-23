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Dijital mecrada "6+1" akustik çalışması için mikrofon başına geçen Ebru Yaşar, yakın dönemin öne çıkan seslerinden Mela Bedel ortaklığıyla, unutulmaz parça "Kararsızım"ı tamamen farklı bir hisle dinleyicilerle buluşturdu.

Beste ve güftesi Sinan Akçıl imzası taşıyan, ilk olarak 2008 çıkışlı "Seviyorum Seni" yapıtında dinleyiciye ulaşan fenomen eseri "Kararsızım"ı Ebru Yaşar yeniden kaydetti. Parçanın his dünyasına bu defa ortak olan figür ise alternatif pop sahnesinin verimli ismi Mela Bedel'di.

18 SENENİN ARDINDAN AKUSTİK YORUM

Çıktığı ilk dönemde müzik listelerini kasıp kavuran "Kararsızım", tam 18 senelik aradan sonra eskimeyen niteliğini bir defa daha gözler önüne serdi.

Yapıtın dijital mecralar ile YouTube'da eş zamanlı erişime açılmasıyla müzik tutkunları adeta akın başlattı. Kısa sürede dijital ağların en çok tartışılan konularından biri haline gelen ortak çalışma, dinleyiciler tarafında da derin bir heyecan dalgası oluşturdu.