Meryem Uzerli, rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisini izleyen otel komşusuna yaptığı sürprizle dikkat çekti.
Yan odadan dizinin seslerini duyan Uzerli, o anları kayda alarak, "Duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama yan komşum Muhteşem Yüzyıl izliyor" dedi.
KAPISINI ÇALIP SÜRPRİZ YAPTI
Bir süre sonra "Kapısını tıklatsam mı? Bir düşüneyim..." diyen Uzerli, komşusunun kapısına giderek zile bastı.
Kapı açıldığında, "Merhabalar, fark ettim de Muhteşem Yüzyıl izliyorsunuz..." diyen Uzerli'yi karşısında gören kişinin şaşkınlığı kameraya yansıdı. Uzerli'nin sürprizi sosyal medyada ilgi çeken anlara sahne oldu.