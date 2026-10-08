Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2026 yılı Eylül Ayı İstatistik Bülteni verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, eylül ayında İŞKUR'a kayıtlı iş arayanların sayısı 2 milyon 344 bin 288 olarak kayıtlara geçti. Kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,41 artış gösterdi.

En çok aranan meslekler belli oldu: İŞKUR rakamlarla açıkladı - Resim : 1

Kayıtlı iş arayanların profil dağılımında kadınlar ve gençler öne çıktı:

Erkek: Yüzde 48,8

Kadın: Yüzde 51,2

Genç nüfus (15-24 Yaş Grubu): Yüzde 25,0

EYLÜLDE 225 BİNDEN FAZLA AÇIK İŞ ALINDI

İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı eylül ayında 225 bin 562 oldu. Ocak-eylül kapsayan 9 aylık dönemde ise toplam açık iş sayısı 1 milyon 843 bin 569 seviyesine ulaştı. Alınan açık işlerin yüzde 99,6'sı özel sektörden geldi.

En çok aranan meslekler belli oldu: İŞKUR rakamlarla açıkladı - Resim : 2

Sektörel bazda en fazla açık iş 655 bin 223 ile imalat sanayinde oluştu. Mesleklere göre en çok talep gösterilen alanlar ise şu şekilde sıralandı:

Turizm ve Otelcilik Elemanı
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Servis Elemanı (Garson)

En çok aranan meslekler belli oldu: İŞKUR rakamlarla açıkladı - Resim : 3
9 AYDA 1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ

İŞKUR aracılığıyla eylül ayında 140 bin 841 kişi (81 bin 164 erkek, 59 bin 677 kadın) istihdama kazandırıldı. Ocak-eylül döneminde ise kurum toplam 1 milyon 87 bin 541 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti.

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Yılın ilk 9 ayında öne çıkan işe yerleştirme istatistikleri ve gruplar şöyle oldu:

SEKTÖR VE MESLEK LİDERLERİ

En fazla işe yerleştirme imalat sektöründe yapılırken; mesleklerde "Turizm ve Otelcilik Elemanı", "Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)" ve "Reyon Görevlisi" ilk sıralarda yer aldı.
Kadın İstihdamı: 420 bin 210 kadın
Genç İstihdamı: 358 bin 539 genç
Yükseköğrenim Mezunları: 203 bin 312 mezun
Engelli Vatandaşlar: 35 bin 565 kişi