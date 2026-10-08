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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2026 yılı Eylül Ayı İstatistik Bülteni verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, eylül ayında İŞKUR'a kayıtlı iş arayanların sayısı 2 milyon 344 bin 288 olarak kayıtlara geçti. Kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,41 artış gösterdi.

Kayıtlı iş arayanların profil dağılımında kadınlar ve gençler öne çıktı:

Erkek: Yüzde 48,8

Kadın: Yüzde 51,2

Genç nüfus (15-24 Yaş Grubu): Yüzde 25,0

EYLÜLDE 225 BİNDEN FAZLA AÇIK İŞ ALINDI

İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı eylül ayında 225 bin 562 oldu. Ocak-eylül kapsayan 9 aylık dönemde ise toplam açık iş sayısı 1 milyon 843 bin 569 seviyesine ulaştı. Alınan açık işlerin yüzde 99,6'sı özel sektörden geldi.

Sektörel bazda en fazla açık iş 655 bin 223 ile imalat sanayinde oluştu. Mesleklere göre en çok talep gösterilen alanlar ise şu şekilde sıralandı:

Turizm ve Otelcilik Elemanı

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

Servis Elemanı (Garson)



9 AYDA 1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ

İŞKUR aracılığıyla eylül ayında 140 bin 841 kişi (81 bin 164 erkek, 59 bin 677 kadın) istihdama kazandırıldı. Ocak-eylül döneminde ise kurum toplam 1 milyon 87 bin 541 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti.

Yılın ilk 9 ayında öne çıkan işe yerleştirme istatistikleri ve gruplar şöyle oldu:

SEKTÖR VE MESLEK LİDERLERİ

En fazla işe yerleştirme imalat sektöründe yapılırken; mesleklerde "Turizm ve Otelcilik Elemanı", "Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)" ve "Reyon Görevlisi" ilk sıralarda yer aldı.

Kadın İstihdamı: 420 bin 210 kadın

Genç İstihdamı: 358 bin 539 genç

Yükseköğrenim Mezunları: 203 bin 312 mezun

Engelli Vatandaşlar: 35 bin 565 kişi

