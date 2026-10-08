Açıklamasına fon vurgunu iddialarına ilişkin değerlendirmeleriyle başlayan Özgür Özel, "Ortada deşifre edilmesi gereken kirli bir sarmal var" dedi. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişini sert sözlerle eleştiren Özel, kendisine yapılan "atama" eleştirilerine de yanıt verdi. Özel, "İzmir'de 31'de 29 yapmışız. Başta butlan başı (Kemal Kılıçdaroğlu) o gün arayıp tebrik etmiş. Bu tarihi başarıyı tebrik etmiş" açıklamasında bulundu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şimdi bu soruşturmayla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasından kaçıyorlar. Adli süreç olan bir konuda komisyon kurulamaz gibi şeyler söyleyecekler. Hemen şunu hatırlatın onlara. Susurluk, Rabia Naz, Soma ve 15 Temmuz komisyonu. Tüm bunlar üzerinde adli süreç işlerken, mahkemeler görülürken kururdu. O yüzden bu bahaneye sığınmasınlar. Meclis'in geleneğinde bu vardır. Meclis'i çalıştırmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz o araştırma önergelerini vereceğiz. İktidar bundan kaçıyor. Muhalefet büyüyen şüphelerin kamuoyu yararına araştırılmasında eşgüdümlü olarak çalışmalı. Bu ülke yararınadır

Erdoğan'ın "Bizim bir harekat planımız var. Tayyip Erdoğan da dava arkadaşları da gereğini yapacaktır" açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Özgür Özel: Bizim takvimimiz var diyorlar. Siyasi partilerin siyasi çıkarlarına göre işlemez bu süreç. Bu konudan Erdoğan'ın haberi var ve kontrolündeyse derhal istifa etmeli ve yargı önünde hesap vermelidir.

Eğer bilmiyor ise, derhal seçim kararı almalı ve yönetme kabiliyetini yitirmiş birisi devletin başında oturmamalıdır.

ÖMER ÇELİK NACAR'LA TATİLE GİTTİ Mİ GİTMEDİ Mİ?

Ömer Çelik hakkında söylenenlerden 40 klasör eder. Ömer Çelik'in yanıt vermesi gereken kısım şudur: Osman Arıkan Nacar'ı tanıyor musun tanımıyor musun?

Bizim iddiamız şudur: Nacar ile birlikte Bodrum'da baş başa tatil yaptınız. Oradan Ankara'ya birlikte geri döndünüz. Ve Nacar bu fon içinden 20 milyar lirayı kazanmış, firar etmiş kişidir. Çelik bu konulara yanıt versin. Nacar'la tatile gittin mi, beraber Ankara'ya döndün mü?

Sayın Ömer Çelik'e çok net bir soru sorduk. Bu konu açıklığa kavuşturulmalıdır.

Erkan Baş: Bu kriz tek adam rejiminin iflasının göstergesidir. Her şeyi alıp bir kişinin imzasına teslim ettiğinizde nelerle karşılaşabileceğimizi gözler önüne sermiş oldular. Kendileri de bunun farkındalar. Burada bir temizleme, Erdoğan'ı ayırma çabasını gözlemliyoruz.

Birkaç ihtimal var. Birincisi, teorik olarak Erdoğan bu olayı görmemiş, duymamış bilmiyor olabilir. Geçmiş olsun. Bu durumda dünya lideri dediğiniz adam burnunun dibindeki yolsuzluğu mu göremedi?

He biliyor ve engelleyemediyse... Bu daha büyük bir skandal. Israrlı bir şekilde iktidar ve yandaşlarının Erdoğan'ı dışarıda bırakma düşünceleri var. Biz Erdoğan'ın siyasi sorumlularından birisi olduğunun altını çiziyoruz.

Cemil Tugay'ın AK Parti Genel Merkezi'ndeki açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz?

Yaşananlardan fevkalade üzüntü ve utanç duyuyorum. Dün orada kullanılan ifadeler bir karaktersizliğin, kişiliksizliğin hududunun olmayacağını görmüş olduk. Düne kadar her türlü hakaretle tanımladıkları, hımbıl dedikleri, eleştirdikleri kişiye rozet taktılar. O kişi İzmir'e ihanet etti. O kişi haindir. Ancak AK Parti için kukladır. Oraya bir Genel Sekreter atayacaklar. Eski bir belediye başkanını atayacaklar. Tugay da 23 Nisan çocukları gibi törenlerde boy gösterecek. AK Parti için kukla başkandır. Kayyumdur.

Tugay'ın kişisel zaafları, dosyalar ve karakter zafiyeti üzerinden gösterdiği acziyet ortadadır. İzmir rehin alınmıştır. Rehin alan mülkün sahibi olmaz. Mülkün sahibi İzmir'dir. İzmir'in iradesini rehin alamazlar.

İZMİR İLK SANDIKTA CEVABINI VERECEKTİR

Biz üzüntünün farkındayız. Tarihte hiçbir zaman bir iktidar, böyle bir darbeye kalkışmamıştır. Siyasi yargıyı başa getirip Cumhurbaşkanı adayını hapse atan bir başka iktidar yoktur. Meclislere çökmeye çalışan bir iktidar, geçmişte yoktur. Rezillik, pislik paçalarından akmaktadır. Bu şartlar altında; Üsküdar'da oluyorsa, Bayrampaşa'da oluyorsa... İzmir'de ne yapalım dediler? İzmir'i böyle almaya çalıştılar. Erdoğan İzmir'i almış mı oluyor? İlk sandıkta cevabını alacak...

"KILIÇDAROĞLU İZMİR İÇİN BİZİ TEBRİK ETMİŞTİ"

Butlan sözcüsü diyor ya, "Bu adayları kim gösterdi" diye. Hepsinde imzaları var. İzmir'de 31'de 29 yapmışız. Başta butlan başı (Kemal Kılıçdaroğlu) o gün arayıp tebrik etmiş. Bu tarihi başarıyı tebrik etmiş butlan başı. Şimdi saldıracak yer arıyorlar. Biz bilsek böyle bir haysiyetsizlik yapılacak, aday gösterir miyiz? İlk yerel seçimde İzmir'de 31'de 31 yapacağız. Tarihi başarıyı perçinleyeceğiz.

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