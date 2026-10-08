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Kaynak: Haber Merkezi

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CHP’den girdiği seçimde ezici çoğunlukla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Cemil Tugay, methiyeler dizdiği Erdoğan’ın taktığı rozetle parti değiştirdi. Tugay’ın yanında “AKP’ye katılırsam beni boşar” dediği eşi de vardı.

40 YILLIK AKP’Lİ GİBİ

CHP’li seçmenin oylarıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, AKP’ye katıldı. Rozetini, “Aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a, “AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin” diyerek sahneye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Tugay da 40 yıllık AKP’li gibi “Hoş geldik ve hoş bulduk saygıdeğer Cumhurbaşkanım ve kıymetli AK Parti ailesi. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler, Türkiye Cumhuriyeti’nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleridir” dedi. Cemil Tugay’ın “AKP’ye katılırsam beni boşar” sözleriyle gündeme gelen eşi Öznur Tugay da törende yer aldı.

TEPKİ İSTİFALARI GELDİ

Bunun hemen ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır ve Meclis 2. Başkanvekili Elvin Sönmez görevlerinden istifa etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeleri ve Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü de “Cemil Tugay’ın İzmirlilerin ve seyircimizin iradesini yok sayan kararını kabul etmiyor ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeliğimizden istifa ediyoruz. Şehir Tiyatrosunun bağımsız yapısının korunarak sanat hayatına devam etmesini engelleyecek her türlü girişimin karşısında olacağımızı bildiririz” açıklamasıyla istifalarını verdi.