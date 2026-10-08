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Fenerbahçe Tarfin, final karşılaşmasında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın sahibi oldu. Sarı-lacivertli takım, böylece son dört sezonda üçüncü kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Karşılaşmanın son bölümünde ÇBK Mersin'in farkı kapatma çabasını değerlendiren TRT Spor yorumcusu Nilay Kartaltepe'nin sözleri ise maçın ardından gündeme taşındı. Kartaltepe, Mersin ekibinin geri dönüş arayışını değerlendirirken "ÇBK Mersin son 4 dakika maça geri gelmeye başladı ama maalesef süre yeterli olmadı" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN TEPKİ

Kartaltepe'nin canlı yayındaki sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken bazı Fenerbahçeli taraftarlar deneyimli yorumcuya tepki gösterdi. Eleştirilerin ardından Kartaltepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla özür diledi.

Nilay Kartaltepe, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bugün yorumcu olarak görev yaptığım Fenerbahçe Tarfin - Çimsa ÇBK Mersin maçında yayının getirdiği heyecanla ve o an farkında olmadan ağzımdan çıkan ifadelerin Fenerbahçe camiasında üzüntü yarattığını görüyorum. Oyuncu olarak da 4 yıl formasını giydiğim bir kulübe karşı saygısızlık yapmam söz konusu olamaz. Kamu yayıncısı olan TRT kurumu çatısı altında da zaten böyle bir yaklaşım mümkün olamaz. İstemeden üzdüğüm tüm izleyicilerden özür dilerim.